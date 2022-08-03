https://tr.sputniknews.com/20220803/muhafazakar-eyalet-kansastaki-kurtaj-referandumunda-abd-secimlerini-etkileyebilecek-surpriz-sonuc-1059461243.html

Muhafazakar eyalet Kansas'taki kürtaj referandumunda ABD seçimlerini etkileyebilecek sürpriz sonuç

Muhafazakar eyalet Kansas'taki kürtaj referandumunda ABD seçimlerini etkileyebilecek sürpriz sonuç

Kürtaj karşıtı hareketle derin bağları bulunan muhafazakar eyalet Kansas'ta düzenlenen halk oylamasında seçmenler kürtaj haklarını korumaktan yana oy... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T17:20+0300

2022-08-03T17:20+0300

2022-08-03T17:36+0300

dünya

abd

kansas

kürtaj

halk oylaması

referandum

abd demokrat parti

cumhuriyetçi parti

joe biden

donald trump

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ABD Yüksek Mahkemesi'nin haziranda kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarma kararına yönelik seçmen nabzının ilk yoklamasına sahne olan Kansas'tan sürpriz sonuç geldi. Kürtaj karşıtı hareketle derin bağları bulunan muhafazakar eyalette düzenlenen halk oylamasında seçmenler kürtaj haklarını korumaktan yana oy kullanarak, kasımdaki ara seçimler öncesi ABD çapında etkisi olabilecek bir tavır koydu. Seçmenler kürtaj haklarına sahip çıkmasaydı, Cumhuriyetçi Partililerin kontrolündeki eyalet meclisi, kürtaj erişimini kısıtlayan ya da tümden yasaklayan karar çıkaracaktı. Kürtaj hakkına yüzde 60 oranında destekKansas'taki referanduma beklenenden yüksek katılım gösteren seçmenlerin ezici çoğunluğu, eyalet anayasasını kürtaj hakkının olmadığı yönünde değiştirmek istemediğini söyledi. Eyalette kadınların kürtaja erişiminin anayasal hak olarak kalmasına sandık başı anketlerine göre yüzde 60 oranında destek çıktı. Resmi sonuç bir hafta içinde tasdik edilecek.Başkan tercihi Trump olan eyaletABD Anayasa Mahkemesi 1973 tarihli Roe Wade'e karşı davasında kürtajı anayasal hak yapan kararını iptal ettiğinde, Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden kürtajın seçmenlerin oyunu belirleyecek bir etken haline geleceği öngörüsünde bulunmuştu. 2020 ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partili önceki ABD Başkanı Donald Trump'tan yana 15 puan farkla oy kullanmış Kansas'ta kürtaj haklarına seçmenin ezici destek vermesi, Amerikalıların kürtaj haklarının elinden alınmasından son derece mutsuz oldukları ve ABD Yüksek Mahkemesi'ni halktan kopuk bulduklarının işareti olarak yorumlandı. Demokratlar için can simidi mi?Özellikle Rusya yaptırımlarının körüklediği hayat pahalılığı krizi yüzünden anketlerde halk desteği tarihi dibi gören Biden, Kansas referandumu sonuçlarının "Amerikalıların çoğunluğu kadınların kürtaj erişimine ve kendi sağlık kararlarını verme hakkına sahip olması gerektiği konusunda hemfikir" dedi. Biden'dan halka: Sesinizi yükseltmeye devam edinKongre'ye federal yasada geçmişte Roe kararının sağladığı korumayı geri getirme çağrısında bulunan Biden, "Ve Amerikan halkı, kürtaj dahil kadınların sağlık hakkını korumak için seslerini yükseltmeye devam etmeli" çağrısında da bulundu. 'Cumhuriyetçiler bizi hafife aldı'Kansas'ta referandum sonuçları için düzenlenen bir izleme partisinde gelen sonuçlar karşısında sevinçten ağlayan kadınlardan biri olan Taylor Hirth, 9 yaşındaki kızıyla birlikte kutlama yaparken, BBC'ye konuştu."Ben bir tecavüz mağduruyum" bilgisini veren Hirth, kızının hamile kalması ve bu konuda hiçbir şey yapamaması düşüncesinin kendisini kızdırdığını belirtti. "Bunun burada olabileceğini hiç düşünmemiştim. Ama oyları almak için burada çok çalıştık" diyerek ekledi: "Cumhuriyetçiler bizi hafife aldılar."'Radikal sol örgütlerin saldırısına maruz kaldık''Value Them Both' isimli Kansas merkezli kürtaj karşıtı grup, Twitter paylaşımlarında "Kansas son 6 ayda radikal sol örgütlerin yanlış bilgilendirme saldırısına maruz kaldı. Bu sonuç geçici bir başarısızlık ve bizim kadınlarla bebeklere değer vermeye adanmış mücadelemiz daha yeni başladı" iddiasında bulundu. Kansas referandumu, ABD Yüksek Mahkemesi kararını kutlayan ve kontrol ettikleri eyaletlerde jet hızıyla kürtaj yasağı getirmeye koyulan Cumhuriyetçiler için uyarı mesajı oldu. Demokrat Partili Vali'den karanlık çağlar uyarısıKansas'ın koyu muhafazakar olmasına rağmen, kürtaj düzenlemeleri Cumhuriyetçilerin kontrolündeki diğer eyaletler kadar katı değil. Eyalet meclisindeki kürtaj karşıtı Cumhuriyetçi çoğunluğa karşı, Demokrat Partili Vali Laura Kelly, referandum kampanyasında, eyalet anayasasını değiştirmenin Kansas'ı 'Ortaçağ'a geri göndereceği' uyarısında bulundu. Eyalet anayasasında kürtaj hakkı varsaABD Yüksek Mahkemesi kararının ardından Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletlerden 12'si jet hızıyla kürtaj yasağı ya da sıkı kürtaj kısıtlaması çıkardı. Ama Kansas dahil 10 eyalet, anayasasında kürtaj hakkına yer verdiğinden, bunu değiştirmek için referanduma gitmek zorunda.

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