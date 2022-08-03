https://tr.sputniknews.com/20220803/muharrem-ince-mugla-ittifakini-yikmadan-turkiyenin-onu-acilmaz-1059436647.html
Muharrem İnce: Muğla ittifakını yıkmadan Türkiye’nin önü açılmaz
Muharrem İnce: Muğla ittifakını yıkmadan Türkiye’nin önü açılmaz
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, “Muğla’da ruhsatı muhalefet belediyesi, ÇED raporunu bakanlık vermiş. Türkiye’de bu Muğla ittifakını yıkmadan... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T00:38+0300
2022-08-03T00:38+0300
2022-08-03T01:04+0300
türkiye
muharrem ince
cumhur ittifakı
millet ittifakı
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'nın Marmaris, Menteşe, Yatağan, Milas ve Bodrum ilçelerini ziyaret etti.Marmaris ilçesinde partililerle kahvaltı yapan İnce, çeşitli temaslarda bulundu.Gazetecilere açıklama yapan İnce, Cumhur ve Millet İttifakı'nın Muğla İttifakı kurduklarını öne sürerek, kavga eder gibi görünüp arka tarafta ortak hareket ettiklerini, fabrikaların inşaatlarını ruhsatlandırılıp al gülüm ver gülüm yaptıklarını söyledi:Türkiye'de bu "Muğla İttifakı"nı yıkmadan ülkenin önünün açılmayacağını söyleyen İnce, Türkiye'nin özgür, mutlu, zengin ve demokrat bir ülke olması için önce buna "Muğla İttifakı"ndan başlanması gerektiğini dile getirdi. İnce, şunları söyledi:Türkiye'de temiz eller operasyonuna ihtiyaç olduğunu söyleyen İnce, sözlerine şöyle devam etti: 'Tekrar cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıtGazetecilerin "Tekrar cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu üzerine İnce, "Buna partimizin üyeleri karar verecek. Bizim partide diktatörlük yok. 'Sen adaysın' deyince aday olunmuyor. Aday adayı olacağım. Partinin üyeleri beni seçerse, belki başka bir vatan evladını seçecek. Beni seçerse tabii ki adayım" değerlendirmesinde bulundu.'Cumhur İttifakı'nda olma diye bir şeyimiz yok'Bir basın mensubunun "Altılı masayla ya da AK Parti ile koalisyona 'evet' der misiniz?" sorusu üzerine İnce, "Bizim Cumhur İttifakı'nda olma diye bir şeyimiz yok. Bunu 2578 kere söyledim. Bunu tekrar tekrar soranlar bir, kusura bakmasınlar iş olsun diye soruyorlar. Kızacaksın bana. İki, bunu onlara bunu onlara muhalefet sorduruyor. Artık sormayın bunu bana" diye konuştu. İnce, "Arada kalmayın. Memleket Partisi var. Üçüncü seçenek var. Ben bunu söylüyorum" ifadesini kullandı.Partisinin Muğla İl Başkanlığını ziyaret eden İnce, partiye yeni katılanlara rozet taktı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, daha sonra esnafı dolaştı. Vatandaşlarla selamlaşan İnce, Yatağan ve Milas'ta da temaslarda bulundu.Partisinin Bodrum İlçe Başkanlığının açılışını yapan İnce, burada yaptığı konuşmada, kendisine "Sende Hazine yardımı yok, belediye yok, müteahhitler yok, sen neyine güveniyorsun?" diye soru sorduklarını belirterek, "Milletin vicdanına güveniyorum. İyi insanlara güveniyorum. Türkiye'nin ekonomik problemleri var. Türkiye'nin paraya, güvenliğe, enerjiye, buğdaya ihtiyacı var. Yeni okul yapımlarına ihtiyacı var. Hepsi doğru ama Türkiye'nin önce üç A'ya ihtiyacı var. Akla, adalete ve ahlaka ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.İnce, daha sonra parti otobüsüyle Bodrum'da şehir turu yaptı, bazı işletmecileri ziyaret etti.
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muharrem ince, cumhur ittifakı, millet ittifakı
Muharrem İnce: Muğla ittifakını yıkmadan Türkiye’nin önü açılmaz
00:38 03.08.2022 (güncellendi: 01:04 03.08.2022) Abone ol
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, “Muğla’da ruhsatı muhalefet belediyesi, ÇED raporunu bakanlık vermiş. Türkiye’de bu Muğla ittifakını yıkmadan Türkiye’nin önü açılmaz” diye konuştu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'nın Marmaris, Menteşe, Yatağan, Milas ve Bodrum ilçelerini ziyaret etti.
Marmaris ilçesinde partililerle kahvaltı yapan İnce, çeşitli temaslarda bulundu.
Gazetecilere açıklama yapan İnce, Cumhur ve Millet İttifakı'nın Muğla İttifakı kurduklarını öne sürerek, kavga eder gibi görünüp arka tarafta ortak hareket ettiklerini, fabrikaların inşaatlarını ruhsatlandırılıp al gülüm ver gülüm yaptıklarını söyledi:
"Size Muğla İttifakı’ndan kısaca bahsedeyim. Burada ortaklık şu; ruhsatı muhalefet belediyeleri verir, ÇED raporunu Bakanlık verir. Al gülüm ver gülüm olayıdır. Üç senden iki benden. Türkiye’de bu Muğla ittifakını yıkmadan Türkiye’nin önü açılmaz."
Türkiye'de bu "Muğla İttifakı"nı yıkmadan ülkenin önünün açılmayacağını söyleyen İnce, Türkiye'nin özgür, mutlu, zengin ve demokrat bir ülke olması için önce buna "Muğla İttifakı"ndan başlanması gerektiğini dile getirdi. İnce, şunları söyledi:
"Türkiye'de bir Cumhur İttifakı var bir Millet İttifakı var. '3. bir ittifak kurulacak mı?' diye soruyorlar. Bence soru yanlış. '4. bir ittifak kurulacak mı?' diye sorulması gerekiyor. 3. ittifak, Muğla ittifakı. Marmaris'te inşaat, Milas'ta Tuzla Sulak Alan, Menteşe'de çimento fabrikası için kurulmuş. İttifak kurmuşlar. Muğla'da iktidar ve muhalefetin bir ittifakı var. İktidar ÇED raporu vermiş, muhalefet ruhsatını vermiş. Sonra millete dönüp 'yav kardeşim, biz ruhsatı iptal ederiz ama ÇED'i de iptal etsinler önce. Ya da ÇED'ciler, 'kardeşim biz ÇED'i iptal ederiz ama önce ruhsatı iptal etsinler' diye aklımızla dalga geçiyorlar. Buradaki ittifak rant ittifakıdır. Bu çarkı kıracağız."
Türkiye'de temiz eller operasyonuna ihtiyaç olduğunu söyleyen İnce, sözlerine şöyle devam etti:
"Buna 'dur' diyecek kadrolar bizim partimizde var. Bu iktidar ormanlarımızı, sınırlarımızı, yurtlarda çocuklarımızı, onların sınavlarda sorularını, sokaklarda kadınlarımızı koruyamadı. Bunlardan kurtulacağız. Meclis'te kavga ediyor gibi gözüküp, Muğla'da rant konusunda birleşeceksiniz. Sizi deşifre edeceğim. Kapalı kapılar ardında ne dolaplar çevirdiğinizi millete anlatacağım. Sarayla ortaklık yapan kimmiş anlatacağım."
'Tekrar cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt
Gazetecilerin "Tekrar cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu üzerine İnce, "Buna partimizin üyeleri karar verecek. Bizim partide diktatörlük yok. 'Sen adaysın' deyince aday olunmuyor. Aday adayı olacağım. Partinin üyeleri beni seçerse, belki başka bir vatan evladını seçecek. Beni seçerse tabii ki adayım" değerlendirmesinde bulundu.
'Cumhur İttifakı'nda olma diye bir şeyimiz yok'
Bir basın mensubunun "Altılı masayla ya da AK Parti ile koalisyona 'evet' der misiniz?" sorusu üzerine İnce, "Bizim Cumhur İttifakı'nda olma diye bir şeyimiz yok. Bunu 2578 kere söyledim. Bunu tekrar tekrar soranlar bir, kusura bakmasınlar iş olsun diye soruyorlar. Kızacaksın bana. İki, bunu onlara bunu onlara muhalefet sorduruyor. Artık sormayın bunu bana" diye konuştu. İnce, "Arada kalmayın. Memleket Partisi var. Üçüncü seçenek var. Ben bunu söylüyorum" ifadesini kullandı.
Partisinin Muğla İl Başkanlığını ziyaret eden İnce, partiye yeni katılanlara rozet taktı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, daha sonra esnafı dolaştı. Vatandaşlarla selamlaşan İnce, Yatağan ve Milas'ta da temaslarda bulundu.
Partisinin Bodrum İlçe Başkanlığının açılışını yapan İnce, burada yaptığı konuşmada, kendisine "Sende Hazine yardımı yok, belediye yok, müteahhitler yok, sen neyine güveniyorsun?" diye soru sorduklarını belirterek, "Milletin vicdanına güveniyorum. İyi insanlara güveniyorum. Türkiye'nin ekonomik problemleri var. Türkiye'nin paraya, güvenliğe, enerjiye, buğdaya ihtiyacı var. Yeni okul yapımlarına ihtiyacı var. Hepsi doğru ama Türkiye'nin önce üç A'ya ihtiyacı var. Akla, adalete ve ahlaka ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.
İnce, daha sonra parti otobüsüyle Bodrum'da şehir turu yaptı, bazı işletmecileri ziyaret etti.