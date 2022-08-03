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https://tr.sputniknews.com/20220803/nasa-tongadaki-yanardag-atmosfere-58-bin-olimpik-havuzu-dolduracak-su-buhari-puskurttu-1059476886.html
NASA: Tonga'daki yanardağ, atmosfere 58 bin olimpik havuzu dolduracak su buharı püskürttü
NASA: Tonga'daki yanardağ, atmosfere 58 bin olimpik havuzu dolduracak su buharı püskürttü
Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'da ocak ayında meydana gelen volkanik patlamanın, atmosfere 58 bin olimpik havuzu dolduracak su buharının... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T23:30+0300
2022-08-03T23:30+0300
yaşam
nasa
tonga
yanardağ
patlama
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ABD Ulusal avacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Aura uydusundaki Mikrodalga Limb Siren cihazının yaptığı tespite göre, patlamada, Dünya yüzeyinden 12 ila 53 kilometrede bulunan stratosfere yüksek miktarda su buharı gönderildi.NASA'dan yapılan açıklamada, söz konusu su buharı kütlesinin 58 bin olimpik yüzme havuzunu dolduracak yeterlilikte su içerdiği belirtilerek, miktarın fazla olmasının ana nedeninin, patlamanın okyanus yüzeyinin 150 metre derinliğinde gerçekleşmiş olmasından kaynaklandığı kaydedildi.NASA'nın Güney California'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda atmosfer bilimcisi olan ve Tonga yanardağının stratosfere gönderdiği su buharı miktarının incelendiği araştırmaya öncülük eden Luis Millan, "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik" ifadesini kullandı.Açıklamada, ilgili buharın stratosferde halihazırda bulunan suyun yüzde 10'una eşit ve bunun ısıyı tutmasından dolayı dünyanın yüzeyini geçici olarak ısıtmasının muhtemel olduğuna dikkat çekildi.Araştırmacılar, fazla su buharının stratosferde birkaç yıl kalabileceğini ancak ısınma etkisinin küçük olacağını ve mevcut iklim krizi koşullarını daha da kötüleştirmesinin beklenmediğini bildirdi.NASA'nın 2004'te fırlatılan Aura uydusundaki Mikrodalga Limb Siren cihazı, Dünya'nın etrafındaki su buharı, ozon ve diğer atmosferik gazları ölçüyor.Tonga'daki volkanik patlamaPasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağ, 15 Ocak'ta aktif hale gelerek kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için "tsunami" uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220727/japonyada-mac-esnasinda-yanardag-patladi-hakem-maci-devam-ettirdi-1059199439.html
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nasa, tonga, yanardağ, patlama

NASA: Tonga'daki yanardağ, atmosfere 58 bin olimpik havuzu dolduracak su buharı püskürttü

23:30 03.08.2022
© REUTERS / MAXAR TECHNOLOGIESTonga'da yaşanan felaketin uydu görüntüleri yayınlandı
Tonga'da yaşanan felaketin uydu görüntüleri yayınlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© REUTERS / MAXAR TECHNOLOGIES
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Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'da ocak ayında meydana gelen volkanik patlamanın, atmosfere 58 bin olimpik havuzu dolduracak su buharının püskürtülmesine neden olduğu belirtildi.
ABD Ulusal avacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Aura uydusundaki Mikrodalga Limb Siren cihazının yaptığı tespite göre, patlamada, Dünya yüzeyinden 12 ila 53 kilometrede bulunan stratosfere yüksek miktarda su buharı gönderildi.
NASA'dan yapılan açıklamada, söz konusu su buharı kütlesinin 58 bin olimpik yüzme havuzunu dolduracak yeterlilikte su içerdiği belirtilerek, miktarın fazla olmasının ana nedeninin, patlamanın okyanus yüzeyinin 150 metre derinliğinde gerçekleşmiş olmasından kaynaklandığı kaydedildi.
NASA'nın Güney California'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda atmosfer bilimcisi olan ve Tonga yanardağının stratosfere gönderdiği su buharı miktarının incelendiği araştırmaya öncülük eden Luis Millan, "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik" ifadesini kullandı.
Açıklamada, ilgili buharın stratosferde halihazırda bulunan suyun yüzde 10'una eşit ve bunun ısıyı tutmasından dolayı dünyanın yüzeyini geçici olarak ısıtmasının muhtemel olduğuna dikkat çekildi.
Araştırmacılar, fazla su buharının stratosferde birkaç yıl kalabileceğini ancak ısınma etkisinin küçük olacağını ve mevcut iklim krizi koşullarını daha da kötüleştirmesinin beklenmediğini bildirdi.
NASA'nın 2004'te fırlatılan Aura uydusundaki Mikrodalga Limb Siren cihazı, Dünya'nın etrafındaki su buharı, ozon ve diğer atmosferik gazları ölçüyor.

Tonga'daki volkanik patlama

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağ, 15 Ocak'ta aktif hale gelerek kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.
Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için "tsunami" uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.
Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.
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