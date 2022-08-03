https://tr.sputniknews.com/20220803/nekropsi-27-agustosta-kucukciftlik-parkta-sahne-alacak-1059464571.html

Nekropsi, 27 Ağustos'ta Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak

Nekropsi, 27 Ağustos'ta Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak

Nekropsi, 27 Ağustos Cumartesi akşamı, 'Park’ta Rock' etkinliği kapsamında KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T16:41+0300

2022-08-03T16:41+0300

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yaşam

konser

nekropsi

küçükçiftlik park

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KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen 'Park’ta Rock' konserleri, deneysel, progresif rock grubu Nekropsi konseriyle devam ediyor. Nekropsi, gitarlar ve vokallerde Cem Ömeroğlu ve Gökhan Goralı, davullar ve vokallerde Cevdet Erek, bas gitar ve vokallerde ise Kerem Tüzün’den oluşan kadrosuyla 27 Ağustos Cumartesi akşamı KüçükÇiftlik Park’ta dinleyicileriyle buluşacak.Nekropsi’nin 1996 yılında yayımladığı ilk albümü 'Mi Kubbesi'nin ardından 2007’de 'Sayı 2', 2009’da 1998, 2013’te 'Aylık' albümleri yayınlandı. 2018 yılında 'Sekizler' ve 'Ta Ta Du', 2019’da 'Dedikodu' teklilerini yayınlayan grup, 2020’de ise Helezon adlı tekliyi paylaştı. Grup, yeni şarkılarının yanı sıra uzun zamandır çalmadıkları parçalar ve grubun solo projelerinden kesitlerle sahnede olacak.

https://tr.sputniknews.com/20220422/sepultura-turkiyeye-geliyor-1055769570.html

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konser, nekropsi, küçükçiftlik park