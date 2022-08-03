https://tr.sputniknews.com/20220803/nekropsi-27-agustosta-kucukciftlik-parkta-sahne-alacak-1059464571.html
Nekropsi, 27 Ağustos'ta Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak
Nekropsi, 27 Ağustos'ta Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak
Nekropsi, 27 Ağustos Cumartesi akşamı, 'Park’ta Rock' etkinliği kapsamında KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T16:41+0300
2022-08-03T16:41+0300
2022-08-03T16:46+0300
yaşam
konser
nekropsi
küçükçiftlik park
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059463757_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_332853954383fccba53b6f454f775a43.jpg
KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen 'Park’ta Rock' konserleri, deneysel, progresif rock grubu Nekropsi konseriyle devam ediyor. Nekropsi, gitarlar ve vokallerde Cem Ömeroğlu ve Gökhan Goralı, davullar ve vokallerde Cevdet Erek, bas gitar ve vokallerde ise Kerem Tüzün’den oluşan kadrosuyla 27 Ağustos Cumartesi akşamı KüçükÇiftlik Park’ta dinleyicileriyle buluşacak.Nekropsi’nin 1996 yılında yayımladığı ilk albümü 'Mi Kubbesi'nin ardından 2007’de 'Sayı 2', 2009’da 1998, 2013’te 'Aylık' albümleri yayınlandı. 2018 yılında 'Sekizler' ve 'Ta Ta Du', 2019’da 'Dedikodu' teklilerini yayınlayan grup, 2020’de ise Helezon adlı tekliyi paylaştı. Grup, yeni şarkılarının yanı sıra uzun zamandır çalmadıkları parçalar ve grubun solo projelerinden kesitlerle sahnede olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220422/sepultura-turkiyeye-geliyor-1055769570.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059463757_70:0:781:533_1920x0_80_0_0_9468e118178f71c05cc96f93876e2a93.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
konser, nekropsi, küçükçiftlik park
Nekropsi, 27 Ağustos'ta Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak
16:41 03.08.2022 (güncellendi: 16:46 03.08.2022) Abone ol
Nekropsi, 27 Ağustos Cumartesi akşamı, 'Park’ta Rock' etkinliği kapsamında KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.
KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen 'Park’ta Rock' konserleri, deneysel, progresif rock grubu Nekropsi konseriyle devam ediyor. Nekropsi, gitarlar ve vokallerde Cem Ömeroğlu ve Gökhan Goralı, davullar ve vokallerde Cevdet Erek, bas gitar ve vokallerde ise Kerem Tüzün’den oluşan kadrosuyla 27 Ağustos Cumartesi akşamı KüçükÇiftlik Park’ta dinleyicileriyle buluşacak.
Nekropsi’nin 1996 yılında yayımladığı ilk albümü 'Mi Kubbesi'nin ardından 2007’de 'Sayı 2', 2009’da 1998, 2013’te 'Aylık' albümleri yayınlandı. 2018 yılında 'Sekizler' ve 'Ta Ta Du', 2019’da 'Dedikodu' teklilerini yayınlayan grup, 2020’de ise Helezon adlı tekliyi paylaştı. Grup, yeni şarkılarının yanı sıra uzun zamandır çalmadıkları parçalar ve grubun solo projelerinden kesitlerle sahnede olacak.