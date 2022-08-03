https://tr.sputniknews.com/20220803/nureddin-nebati-sikintilari-bertaraf-edecek-bir-hukumet-is-basinda--1059471387.html

Nureddin Nebati: Sıkıntıları bertaraf edecek bir hükümet iş başında

Nureddin Nebati: Sıkıntıları bertaraf edecek bir hükümet iş başında

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber canlı yayınlanan “Melih Altınok ile Sebep Sonuç” programında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunuyor. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T21:27+0300

2022-08-03T21:27+0300

2022-08-03T21:30+0300

ekonomi

nureddin nebati

enflasyon

hazine ve maliye bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0b/1057292043_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7c3010445b3c55c2b442e101fb12f831.jpg

Nureddin Nebati'nin konuşmasından satır başları şöyle: Kur korumalı sistemin açıklandığı tarih yeni bir enstrümanla ülke içerisinde oynanan manipülatif ihanete varan söylemlerle bitirildiği ardı ardına gelen tedbirlerin geldiği bir adımdı.6'ay sonra 7 ay geçti ve bir kabusu yaşayarak geçirdik bu süreci. Salgın sonrası Rusya-Ukrayna krizi dünyadaki dengeleri değiştirdi. Bu bir kabus ve travmaya sebep oldu.2022'nin Ocak ayı ile 2020'nin Ocak ayı arasında bir dejavu yaşandı. Pandemi olmasaydı Türkiye çok farklı olacaktı.Türkiye salgın döneminde olduğu gibi şimdi de başarılı bir sonuç elde edecek.20 yıl boyunca dar gelirlilerin her talebi karşılandı. Sıkıntıları bertaraf edecek bir hükümet iş başında..

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nureddin nebati, enflasyon, hazine ve maliye bakanlığı