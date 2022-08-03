https://tr.sputniknews.com/20220803/nureddin-nebati-sikintilari-bertaraf-edecek-bir-hukumet-is-basinda--1059471387.html
Nureddin Nebati: Sıkıntıları bertaraf edecek bir hükümet iş başında
Nureddin Nebati: Sıkıntıları bertaraf edecek bir hükümet iş başında
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber canlı yayınlanan “Melih Altınok ile Sebep Sonuç” programında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunuyor. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T21:27+0300
2022-08-03T21:27+0300
2022-08-03T21:30+0300
ekonomi
nureddin nebati
enflasyon
hazine ve maliye bakanlığı
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Nureddin Nebati'nin konuşmasından satır başları şöyle: Kur korumalı sistemin açıklandığı tarih yeni bir enstrümanla ülke içerisinde oynanan manipülatif ihanete varan söylemlerle bitirildiği ardı ardına gelen tedbirlerin geldiği bir adımdı.6'ay sonra 7 ay geçti ve bir kabusu yaşayarak geçirdik bu süreci. Salgın sonrası Rusya-Ukrayna krizi dünyadaki dengeleri değiştirdi. Bu bir kabus ve travmaya sebep oldu.2022'nin Ocak ayı ile 2020'nin Ocak ayı arasında bir dejavu yaşandı. Pandemi olmasaydı Türkiye çok farklı olacaktı.Türkiye salgın döneminde olduğu gibi şimdi de başarılı bir sonuç elde edecek.20 yıl boyunca dar gelirlilerin her talebi karşılandı. Sıkıntıları bertaraf edecek bir hükümet iş başında..
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MIA „Rosiya Segodnya“
nureddin nebati, enflasyon, hazine ve maliye bakanlığı
Nureddin Nebati: Sıkıntıları bertaraf edecek bir hükümet iş başında
21:27 03.08.2022 (güncellendi: 21:30 03.08.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber canlı yayınlanan “Melih Altınok ile Sebep Sonuç” programında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Nureddin Nebati'nin konuşmasından satır başları şöyle:
Kur korumalı sistemin açıklandığı tarih yeni bir enstrümanla ülke içerisinde oynanan manipülatif ihanete varan söylemlerle bitirildiği ardı ardına gelen tedbirlerin geldiği bir adımdı.
6'ay sonra 7 ay geçti ve bir kabusu yaşayarak geçirdik bu süreci. Salgın sonrası Rusya-Ukrayna krizi dünyadaki dengeleri değiştirdi. Bu bir kabus ve travmaya sebep oldu.
2022'nin Ocak ayı ile 2020'nin Ocak ayı arasında bir dejavu yaşandı. Pandemi olmasaydı Türkiye çok farklı olacaktı.
Türkiye salgın döneminde olduğu gibi şimdi de başarılı bir sonuç elde edecek.
20 yıl boyunca dar gelirlilerin her talebi karşılandı. Sıkıntıları bertaraf edecek bir hükümet iş başında.