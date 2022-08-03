https://tr.sputniknews.com/20220803/opec-toplantisi-oncesi-petrol-fiyatlarinda-artis-bekleniyor-1059439015.html
OPEC toplantısı öncesi petrol fiyatlarında artış bekleniyor
OPEC toplantısı öncesi petrol fiyatlarında artış bekleniyor
Eylül ayı üretim politikasına karar verilecek olan OPEC toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası petrol fiyatlarında düşüş beklenirken analistler... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T02:21+0300
2022-08-03T02:21+0300
2022-08-03T02:21+0300
ekonomi
shell
opec
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
opec+
petrol
artış
toplantı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054392575_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4fc2e7939a3f354d68b6c1508911553d.jpg
Petrol piyasasının, yarın ki OPEC üyelerinin aylık toplantısına göre şekillenmesi bekleniyor. Shell İcra Kurulu Başkanı Ben van Beurden, geçen hafta yaptığı açıklamada fiyatların yükselme olasılığının daha fazla olduğunu belirtti.Yarın Suudi Arabistan liderliğinde 13 Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve Rusya liderliğindeki 10 petrol üreticisi bir araya gelecek. Toplantıda eylül ayı üretim politikasına karar verilecek. Yatırımcılar, Shell Plc dahil olmak üzere rakiplerin rekor kâr açıklamasının ardından Salı günü BP'nin bilançosuna da bakacak.Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Shell İcra Kurulu Başkanı Ben van Beurden geçen hafta yaptığı açıklamada, arzdaki sıkılığın talep üzerindeki risklerden daha ağır basması nedeniyle petrol fiyatlarının düşmekten ziyade yükselme olasılığının daha fazla olduğunu söyledi. Analistler ise OPEC+ grubunun eylül ayında üretim seviyesini sabit bırakması ya da ufak bir artışa gideceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220712/shell-dev-lng-tesisinden-sevkiyatlari-durdurdu-1058615660.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054392575_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d8684751cd87d2d5cf2c31afdc1dfbee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
shell, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, petrol, artış, toplantı
OPEC toplantısı öncesi petrol fiyatlarında artış bekleniyor
Abone ol
Eylül ayı üretim politikasına karar verilecek olan OPEC toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası petrol fiyatlarında düşüş beklenirken analistler fiyatlarda artış olabileceğini açıkladı.
Petrol piyasasının, yarın ki OPEC üyelerinin aylık toplantısına göre şekillenmesi bekleniyor. Shell İcra Kurulu Başkanı Ben van Beurden, geçen hafta yaptığı açıklamada fiyatların yükselme olasılığının daha fazla olduğunu belirtti.
Yarın Suudi Arabistan liderliğinde 13 Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve Rusya liderliğindeki 10 petrol üreticisi bir araya gelecek. Toplantıda eylül ayı üretim politikasına karar verilecek. Yatırımcılar, Shell Plc dahil olmak üzere rakiplerin rekor kâr açıklamasının ardından Salı günü BP'nin bilançosuna da bakacak.
Gazete Duvar'da yer alan habere
göre, Shell İcra Kurulu Başkanı Ben van Beurden geçen hafta yaptığı açıklamada, arzdaki sıkılığın talep üzerindeki risklerden daha ağır basması nedeniyle petrol fiyatlarının düşmekten ziyade yükselme olasılığının daha fazla olduğunu söyledi.
Analistler ise OPEC+ grubunun eylül ayında üretim seviyesini sabit bırakması ya da ufak bir artışa gideceğini söyledi.