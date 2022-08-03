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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
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ösym
halis aygün
resmi gazete
görevden alınma
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmıştır" denildi.
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ösym, halis aygün, resmi gazete, görevden alınma

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı

00:25 03.08.2022 (güncellendi: 00:55 03.08.2022)
© AA Halis Aygün
 Halis Aygün - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AA
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Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmıştır" denildi.
© Fotoğraf : Resmi GazeteResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
Resmi Gazete
© Fotoğraf : Resmi Gazete
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