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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T00:25+0300
2022-08-03T00:25+0300
2022-08-03T00:55+0300
ösym
halis aygün
resmi gazete
görevden alınma
türkiye
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmıştır" denildi.
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ösym, halis aygün, resmi gazete, görevden alınma
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı
00:25 03.08.2022 (güncellendi: 00:55 03.08.2022) Abone ol
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda
"Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmıştır" denildi.