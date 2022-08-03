https://tr.sputniknews.com/20220803/otomobilin-bagajinda-inek-tasidilar-1059452074.html

Otomobilin bagajında inek taşıdılar

Otomobilin bagajında inek taşıdılar

Batman’da bir sürücü, ineği otomobilin bagajına koyarak taşıdı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T12:58+0300

2022-08-03T12:58+0300

2022-08-03T13:01+0300

yaşam

türkiye

batman

bagaj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059451535_0:346:1080:954_1920x0_80_0_0_7d82cdca201a66015720cb75e67792d5.jpg

Batman-Bismil yolunda bir sürücü, ineği çanta gibi otomobilin bagajına sıkıştırıp bagaj kapısını açık bırakarak taşıdı.Aracı, trafiği ve kendilerini tehlikeye sokan sürücü, yoluna devam etti. O anlar, arkalarında seyir halinde olan bir araçtan cep telefonuyla görüntülendi.

https://tr.sputniknews.com/20220720/uyuyunca-bagaja-konulan-1-yasindaki-bebek-bagajdan-duserek-oldu-1058912537.html

batman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, batman, bagaj