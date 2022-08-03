https://tr.sputniknews.com/20220803/otomobilin-bagajinda-inek-tasidilar-1059452074.html
Otomobilin bagajında inek taşıdılar
Otomobilin bagajında inek taşıdılar
Batman’da bir sürücü, ineği otomobilin bagajına koyarak taşıdı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T12:58+0300
2022-08-03T12:58+0300
2022-08-03T13:01+0300
yaşam
türkiye
batman
bagaj
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Batman-Bismil yolunda bir sürücü, ineği çanta gibi otomobilin bagajına sıkıştırıp bagaj kapısını açık bırakarak taşıdı.Aracı, trafiği ve kendilerini tehlikeye sokan sürücü, yoluna devam etti. O anlar, arkalarında seyir halinde olan bir araçtan cep telefonuyla görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220720/uyuyunca-bagaja-konulan-1-yasindaki-bebek-bagajdan-duserek-oldu-1058912537.html
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türkiye, batman, bagaj
Otomobilin bagajında inek taşıdılar
12:58 03.08.2022 (güncellendi: 13:01 03.08.2022) Abone ol
Batman’da bir sürücü, ineği otomobilin bagajına koyarak taşıdı.
Batman-Bismil yolunda bir sürücü, ineği çanta gibi otomobilin bagajına sıkıştırıp bagaj kapısını açık bırakarak taşıdı.
Aracı, trafiği ve kendilerini tehlikeye sokan sürücü, yoluna devam etti.
O anlar, arkalarında seyir halinde olan bir araçtan cep telefonuyla görüntülendi.