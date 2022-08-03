Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220803/peruda-son-1-yil-icinde-dorduncu-basbakan-istifasi-anibal-torres-gorevi-birakti--1059475612.html
Peru'da son 1 yıl içinde dördüncü başbakan istifası: Anibal Torres görevi bıraktı
Peru'da son 1 yıl içinde dördüncü başbakan istifası: Anibal Torres görevi bıraktı
Peru Başbakanı Anibal Torres istifa ederek ülkede son bir yıl içinde istifa eden dördüncü başbakan oldu. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T23:14+0300
2022-08-03T23:14+0300
dünya
peru
başbakan
istifa
anibal jose torres
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059475707_0:131:3073:1859_1920x0_80_0_0_4b9e460644a729f33beee7b32a1cb501.jpg
Peru Başbakanı Anibal Torres, Devlet Başkanı Pedro Castillo’ya sunduğu mektupta kişisel nedenlerden dolayı başbakanlık görevinden ayrılmak istediğini belirtti.Geçtiğimiz şubat ayında başbakanlık görevine gelen Torres, istifa mektubunda; kendisine güven duyularak önce Adalet Bakanlığı ve ardından Başbakanlık görevlerine layık görüldüğü için teşekkür etti. Torres, 28 Temmuz 2021 tarihinde iktidara gelen Castillo’nun neredeyse 1 yıl 1 hafta süren görev süresi içerisinde görevini bırakan dördüncü başbakan olarak tarihe geçti.Hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve savcılık tarafından yürütülen soruşturmaların ortasında gerçekleşen bu olay sonrası Castillo’nun istifayı onaylayarak yanıtlaması ve ardından ülkenin yeni başbakanın belirlenmesi bekleniyor.Anketlere göre Peru halkının yüzde 74’lük bir oranla desteklediği Castillo hakkında, yolsuzluk sebebiyle savcılık tarafından açılan 5 ayrı soruşturma bulunduğu bildiriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220731/ak-partiden-istifa-eden-ethem-sancak-vatan-partisine-katiliyor-1059342769.html
peru
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059475707_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_1f1726fc346773a1008e88031aed89ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
peru, başbakan, istifa, anibal jose torres

Peru'da son 1 yıl içinde dördüncü başbakan istifası: Anibal Torres görevi bıraktı

23:14 03.08.2022
© EPA / StringerPeru Başbakanı Anibal Torres istifa ederek ülkede son bir yıl içinde istifa eden dördüncü başbakan oldu.
Peru Başbakanı Anibal Torres istifa ederek ülkede son bir yıl içinde istifa eden dördüncü başbakan oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© EPA / Stringer
Abone olTelegram
Peru Başbakanı Anibal Torres istifa ederek ülkede son bir yıl içinde istifa eden dördüncü başbakan oldu.
Peru Başbakanı Anibal Torres, Devlet Başkanı Pedro Castillo’ya sunduğu mektupta kişisel nedenlerden dolayı başbakanlık görevinden ayrılmak istediğini belirtti.
Geçtiğimiz şubat ayında başbakanlık görevine gelen Torres, istifa mektubunda; kendisine güven duyularak önce Adalet Bakanlığı ve ardından Başbakanlık görevlerine layık görüldüğü için teşekkür etti.
Torres, 28 Temmuz 2021 tarihinde iktidara gelen Castillo’nun neredeyse 1 yıl 1 hafta süren görev süresi içerisinde görevini bırakan dördüncü başbakan olarak tarihe geçti.
Hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve savcılık tarafından yürütülen soruşturmaların ortasında gerçekleşen bu olay sonrası Castillo’nun istifayı onaylayarak yanıtlaması ve ardından ülkenin yeni başbakanın belirlenmesi bekleniyor.
Anketlere göre Peru halkının yüzde 74’lük bir oranla desteklediği Castillo hakkında, yolsuzluk sebebiyle savcılık tarafından açılan 5 ayrı soruşturma bulunduğu bildiriliyor.
Ethem Sancak - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
POLİTİKA
AK Parti’den istifa eden Ethem Sancak Vatan Partisi’ne katılıyor
31 Temmuz, 17:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала