https://tr.sputniknews.com/20220803/peruda-son-1-yil-icinde-dorduncu-basbakan-istifasi-anibal-torres-gorevi-birakti--1059475612.html
Peru'da son 1 yıl içinde dördüncü başbakan istifası: Anibal Torres görevi bıraktı
Peru'da son 1 yıl içinde dördüncü başbakan istifası: Anibal Torres görevi bıraktı
Peru Başbakanı Anibal Torres istifa ederek ülkede son bir yıl içinde istifa eden dördüncü başbakan oldu. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T23:14+0300
2022-08-03T23:14+0300
2022-08-03T23:14+0300
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istifa
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Peru Başbakanı Anibal Torres, Devlet Başkanı Pedro Castillo’ya sunduğu mektupta kişisel nedenlerden dolayı başbakanlık görevinden ayrılmak istediğini belirtti.Geçtiğimiz şubat ayında başbakanlık görevine gelen Torres, istifa mektubunda; kendisine güven duyularak önce Adalet Bakanlığı ve ardından Başbakanlık görevlerine layık görüldüğü için teşekkür etti. Torres, 28 Temmuz 2021 tarihinde iktidara gelen Castillo’nun neredeyse 1 yıl 1 hafta süren görev süresi içerisinde görevini bırakan dördüncü başbakan olarak tarihe geçti.Hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve savcılık tarafından yürütülen soruşturmaların ortasında gerçekleşen bu olay sonrası Castillo’nun istifayı onaylayarak yanıtlaması ve ardından ülkenin yeni başbakanın belirlenmesi bekleniyor.Anketlere göre Peru halkının yüzde 74’lük bir oranla desteklediği Castillo hakkında, yolsuzluk sebebiyle savcılık tarafından açılan 5 ayrı soruşturma bulunduğu bildiriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220731/ak-partiden-istifa-eden-ethem-sancak-vatan-partisine-katiliyor-1059342769.html
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Peru'da son 1 yıl içinde dördüncü başbakan istifası: Anibal Torres görevi bıraktı
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Peru Başbakanı Anibal Torres istifa ederek ülkede son bir yıl içinde istifa eden dördüncü başbakan oldu.
Peru Başbakanı Anibal Torres, Devlet Başkanı Pedro Castillo’ya sunduğu mektupta kişisel nedenlerden dolayı başbakanlık görevinden ayrılmak istediğini belirtti.
Geçtiğimiz şubat ayında başbakanlık görevine gelen Torres, istifa mektubunda; kendisine güven duyularak önce Adalet Bakanlığı ve ardından Başbakanlık görevlerine layık görüldüğü için teşekkür etti.
Torres, 28 Temmuz 2021 tarihinde iktidara gelen Castillo’nun neredeyse 1 yıl 1 hafta süren görev süresi içerisinde görevini bırakan dördüncü başbakan olarak tarihe geçti.
Hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve savcılık tarafından yürütülen soruşturmaların ortasında gerçekleşen bu olay sonrası Castillo’nun istifayı onaylayarak yanıtlaması ve ardından ülkenin yeni başbakanın belirlenmesi bekleniyor.
Anketlere göre Peru halkının yüzde 74’lük bir oranla desteklediği Castillo hakkında, yolsuzluk sebebiyle savcılık tarafından açılan 5 ayrı soruşturma bulunduğu bildiriliyor.