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Rus Dışişleri: ABD'nin eylemleri nedeniyle nükleer devletlerin çatışma senaryoları yeniden gündemde
Rus Dışişleri: ABD'nin eylemleri nedeniyle nükleer devletlerin çatışma senaryoları yeniden gündemde
Batılı ülkelerle işbirliği döneminin geri dönüşü olmayan şekilde sona erdiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Planlama Dairesi Direktörü... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T15:08+0300
2022-08-03T15:08+0300
dünya
rusya
nükleer
abd
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'Mejdurnarodnaya Jizn' (Uluslararası Yaşam) dergisi için kaleme aldığı makalede Rusya ile Batı arasındaki işbirliği döneminin geri dönüşü olmayan şekilde sona erdiğini söyleyen Drobinin, Ukrayna'daki özel askeri harekatın başladığı 24 Şubat tarihinden önceki duruma dönüş olmayacağının artık anlaşıldığını ifade etti.ABD'nin inisiyatifiyle silah kontrol ve stratejik istikrar destekleme mekanizmalarının ortadan kaldırıldığını kaydeden Drobinin, "Doktrinal düzeyde ABD, nükleer silah kullanma eşiğini düşürdü. Bu ve diğer endişe verici hususlar, feci sonuçlara gebe nükleer devletlerin çatışmasıyla ilgili en tehlikeli senaryoları askeri stratejistlerin görüş alanına geri döndürdü" ifadelerini kullandı.ABD'yi BM'nin merkezi koordine edici rolünü bozmaya girişimlerinde bulunmakla suçlayan Drobinin, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin sahip olduğu veto hakkının değersizleştirildiğinin altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220802/abdnin-rusyayi-teror-sponsoru-devlet-ilan-etmesi-halinde-diplomatik-iliskiler-kesilebilir-1059414182.html
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rusya, nükleer, abd, rusya dışişleri bakanlığı

Rus Dışişleri: ABD'nin eylemleri nedeniyle nükleer devletlerin çatışma senaryoları yeniden gündemde

15:08 03.08.2022
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Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
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Batılı ülkelerle işbirliği döneminin geri dönüşü olmayan şekilde sona erdiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Planlama Dairesi Direktörü Aleksey Drobinin, ABD'nin silah kontrol mekanizmalarını yıkması nedeniyle nükleer devletlerin çatışma senaryolarının askeri stratejistlerin gündemine yeniden girdiğini vurguladı.
'Mejdurnarodnaya Jizn' (Uluslararası Yaşam) dergisi için kaleme aldığı makalede Rusya ile Batı arasındaki işbirliği döneminin geri dönüşü olmayan şekilde sona erdiğini söyleyen Drobinin, Ukrayna'daki özel askeri harekatın başladığı 24 Şubat tarihinden önceki duruma dönüş olmayacağının artık anlaşıldığını ifade etti.
ABD'nin inisiyatifiyle silah kontrol ve stratejik istikrar destekleme mekanizmalarının ortadan kaldırıldığını kaydeden Drobinin, "Doktrinal düzeyde ABD, nükleer silah kullanma eşiğini düşürdü. Bu ve diğer endişe verici hususlar, feci sonuçlara gebe nükleer devletlerin çatışmasıyla ilgili en tehlikeli senaryoları askeri stratejistlerin görüş alanına geri döndürdü" ifadelerini kullandı.
ABD'yi BM'nin merkezi koordine edici rolünü bozmaya girişimlerinde bulunmakla suçlayan Drobinin, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin sahip olduğu veto hakkının değersizleştirildiğinin altını çizdi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
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