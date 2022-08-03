https://tr.sputniknews.com/20220803/rusya-abd-ukraynanin-yelenovka-saldirilarini-mesrulastirmaya-calisiyor-1059467840.html

Rusya: ABD, Ukrayna'nın Yelenovka saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor

Rusya: ABD, Ukrayna'nın Yelenovka saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, ABD'nin Ukrayna tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Yelenovka yerleşiminde bulunan gözaltı merkezine... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T18:54+0300

2022-08-03T18:54+0300

2022-08-03T18:55+0300

aleksandr fomin

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti

ukrayna krizi

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Basın toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkilinin Ukrayna'nın Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri'yle (HIMARS) düzenlediği saldırıyı istemeden yaptığını öne sürmesini eleştirerek bunu Kiev rejiminin provokasyonlarını meşrulaştırmaya yönelik acemice bir girişim olarak niteledi.ABD'nin HIMARS sistemlerinin yüksek hassasiyetli olduğunu ve hedef alınan noktaları yok ettiğini birçok kez dile getirdiğine dikkat çeken Fomin, Kiev'in Yelenovka'daki gözaltı merkezini istemeden vurmasının mümkün olmadığının altını çizdi.Ukrayna'nın savaş esirlerine muamele sırasında uluslararası hukuk normlarını hiçe saydığını kaydeden Fomin, Ukrayna'dan dönen Rus savaş esirlerinin yüzde 80'den fazlasının fiziksel şiddete maruz kaldığının tespit edildiğini anlattı.Kiev'in Batı'nın yardım ve yataklığında orduya pazar yerlerini, garları, meskun mahalleri vurma emri verdiğini ve her gün işlenen bu suçların uluslararası toplumdan gereken tepkiyi almadığını vurgulayan Fomin, Yelenovka saldırılarının da Ukrayna yönetiminin Batı'dan aldığı bu desteğin bir sonucu olduğu kaydetti.29 Temmuz'da Ukrayna ordusu tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Yelenovka yerleşiminde bulunan gözaltı merkezine yapılan füze saldırısının ardından Rusya Savunma Bakanlığı 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü, 73'ünün yaralandığını belirtmişti.DHC lideri Denis Puşilin, Kiev'in bu saldırıyı planlı olarak yaptığını, zira Azov militanlarının ifade vermeye başladığını vurgulamıştı.

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aleksandr fomin, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna krizi