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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220803/rusya-abd-ukraynanin-yelenovka-saldirilarini-mesrulastirmaya-calisiyor-1059467840.html
Rusya: ABD, Ukrayna'nın Yelenovka saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor
Rusya: ABD, Ukrayna'nın Yelenovka saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, ABD'nin Ukrayna tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Yelenovka yerleşiminde bulunan gözaltı merkezine... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T18:54+0300
2022-08-03T18:55+0300
aleksandr fomin
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna krizi
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Basın toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkilinin Ukrayna'nın Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri'yle (HIMARS) düzenlediği saldırıyı istemeden yaptığını öne sürmesini eleştirerek bunu Kiev rejiminin provokasyonlarını meşrulaştırmaya yönelik acemice bir girişim olarak niteledi.ABD'nin HIMARS sistemlerinin yüksek hassasiyetli olduğunu ve hedef alınan noktaları yok ettiğini birçok kez dile getirdiğine dikkat çeken Fomin, Kiev'in Yelenovka'daki gözaltı merkezini istemeden vurmasının mümkün olmadığının altını çizdi.Ukrayna'nın savaş esirlerine muamele sırasında uluslararası hukuk normlarını hiçe saydığını kaydeden Fomin, Ukrayna'dan dönen Rus savaş esirlerinin yüzde 80'den fazlasının fiziksel şiddete maruz kaldığının tespit edildiğini anlattı.Kiev'in Batı'nın yardım ve yataklığında orduya pazar yerlerini, garları, meskun mahalleri vurma emri verdiğini ve her gün işlenen bu suçların uluslararası toplumdan gereken tepkiyi almadığını vurgulayan Fomin, Yelenovka saldırılarının da Ukrayna yönetiminin Batı'dan aldığı bu desteğin bir sonucu olduğu kaydetti.29 Temmuz'da Ukrayna ordusu tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Yelenovka yerleşiminde bulunan gözaltı merkezine yapılan füze saldırısının ardından Rusya Savunma Bakanlığı 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü, 73'ünün yaralandığını belirtmişti.DHC lideri Denis Puşilin, Kiev'in bu saldırıyı planlı olarak yaptığını, zira Azov militanlarının ifade vermeye başladığını vurgulamıştı.
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aleksandr fomin, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna krizi

Rusya: ABD, Ukrayna'nın Yelenovka saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor

18:54 03.08.2022 (güncellendi: 18:55 03.08.2022)
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Fotoğraf bankasına girRusya Bayrağı
Rusya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, ABD'nin Ukrayna tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Yelenovka yerleşiminde bulunan gözaltı merkezine yaptığı saldırıları acemice meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi.
Basın toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkilinin Ukrayna'nın Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri'yle (HIMARS) düzenlediği saldırıyı istemeden yaptığını öne sürmesini eleştirerek bunu Kiev rejiminin provokasyonlarını meşrulaştırmaya yönelik acemice bir girişim olarak niteledi.

ABD'nin HIMARS sistemlerinin yüksek hassasiyetli olduğunu ve hedef alınan noktaları yok ettiğini birçok kez dile getirdiğine dikkat çeken Fomin, Kiev'in Yelenovka'daki gözaltı merkezini istemeden vurmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

Ukrayna'nın savaş esirlerine muamele sırasında uluslararası hukuk normlarını hiçe saydığını kaydeden Fomin, Ukrayna'dan dönen Rus savaş esirlerinin yüzde 80'den fazlasının fiziksel şiddete maruz kaldığının tespit edildiğini anlattı.

Kiev'in Batı'nın yardım ve yataklığında orduya pazar yerlerini, garları, meskun mahalleri vurma emri verdiğini ve her gün işlenen bu suçların uluslararası toplumdan gereken tepkiyi almadığını vurgulayan Fomin, Yelenovka saldırılarının da Ukrayna yönetiminin Batı'dan aldığı bu desteğin bir sonucu olduğu kaydetti.

29 Temmuz'da Ukrayna ordusu tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Yelenovka yerleşiminde bulunan gözaltı merkezine yapılan füze saldırısının ardından Rusya Savunma Bakanlığı 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü, 73'ünün yaralandığını belirtmişti.

DHC lideri Denis Puşilin, Kiev'in bu saldırıyı planlı olarak yaptığını, zira Azov militanlarının ifade vermeye başladığını vurgulamıştı.
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