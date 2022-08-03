https://tr.sputniknews.com/20220803/rusya-savunma-bakanligi-daglik-karabagda-ateskes-ihlal-edildi-1059472738.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Dağlık Karabağ'da ateşkes ihlal edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Dağlık Karabağ'da ateşkes ihlal edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ ihtilafı bölgesinde ateşkes rejiminin ihlal edildiğini duyurdu. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T22:00+0300
2022-08-03T22:00+0300
2022-08-03T22:00+0300
rusya savunma bakanlığı
dünya
azerbaycan
dağlık karabağ
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ ihtilafı bölgesinde gerilimin arttığı, Sarıbaba tepesi alanında ateşkes rejiminin Azerbaycan ordusu tarafından ihlal edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.Açıklamada, “Rus barışı koruma birliği komutanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan taraflarının temsilcileriyle birlikte durumu istikrara kavuşturmak için önlemler alıyor” ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220803/azerbaycan-duzenlenen-ozel-harekatla-daglik-karabagda-bir-dizi-hakim-tepe-ele-gecirildi-1059468455.html
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rusya savunma bakanlığı, azerbaycan, dağlık karabağ
Rusya Savunma Bakanlığı: Dağlık Karabağ'da ateşkes ihlal edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ ihtilafı bölgesinde ateşkes rejiminin ihlal edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ ihtilafı bölgesinde gerilimin arttığı, Sarıbaba tepesi alanında ateşkes rejiminin Azerbaycan ordusu tarafından ihlal edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, “Rus barışı koruma birliği komutanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan taraflarının temsilcileriyle birlikte durumu istikrara kavuşturmak için önlemler alıyor” ifadeleri kullanıldı.