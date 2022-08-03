https://tr.sputniknews.com/20220803/sanliurfada-saglik-kontrolune-getirilen-cinayet-suphelisi-olduruldu-1059453864.html
Şanlıurfa'da sağlık kontrolüne getirilen cinayet şüphelisi öldürüldü
Şanlıurfa'da sağlık kontrolüne getirilen cinayet şüphelisi öldürüldü
Şanlıurfa’da1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Mehmet Erberk (51), emniyetteki sorgusunun ardından sağlık... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T13:46+0300
2022-08-03T13:46+0300
2022-08-03T13:46+0300
türkiye
şanlıurfa
cinayet
silahlı saldırı
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Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlıova Mahallesi'nde komşu iki aile arasında tarla sulama meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgada, Mehmet Kılıç (15), Halil Kılıç (22) ile Muhammed el Muhammed (37) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Kılıç, kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma, silahı kullandığı tespit edilen Mehmet Erberk gözaltına alındı.Silahlı saldırı düzenlendiİlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunun ardından Erberk, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesine götürüldü. Mehmet Erberk, jandarma aracından indirilirken, silahlı saldırılıya uğradı.Şüpheli yakalandıErberk hayatını kaybederken, saldırı sonrası kaçmaya çalışan ismi öğrenilemeyen şüpheli, jandarma ekiplerince hastane bahçesinde ayağından vurularak yaralı yakalandı. Olay sırasında şüphelinin yanında başka kimse olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Yaşanan her iki cinayetin ardından ilçe genelinde zırhlı araçlarla önlem alındı. Şanlıurfa kent merkezinden de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Akçakale'ye takviye ekipler sevk edildi.
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şanlıurfa, cinayet, silahlı saldırı
Şanlıurfa'da sağlık kontrolüne getirilen cinayet şüphelisi öldürüldü
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Şanlıurfa’da1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Mehmet Erberk (51), emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede jandarma aracından inerken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Kaçmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince vurularak yaralı yakalandı.
Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlıova Mahallesi'nde komşu iki aile arasında tarla sulama meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgada, Mehmet Kılıç (15), Halil Kılıç (22) ile Muhammed el Muhammed (37) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Kılıç, kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma, silahı kullandığı tespit edilen Mehmet Erberk gözaltına alındı.
Silahlı saldırı düzenlendi
İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunun ardından Erberk, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesine götürüldü. Mehmet Erberk, jandarma aracından indirilirken, silahlı saldırılıya uğradı.
Şüpheli yakalandı
Erberk hayatını kaybederken, saldırı sonrası kaçmaya çalışan ismi öğrenilemeyen şüpheli, jandarma ekiplerince hastane bahçesinde ayağından vurularak yaralı yakalandı. Olay sırasında şüphelinin yanında başka kimse olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Yaşanan her iki cinayetin ardından ilçe genelinde zırhlı araçlarla önlem alındı. Şanlıurfa kent merkezinden de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Akçakale'ye takviye ekipler sevk edildi.