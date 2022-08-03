https://tr.sputniknews.com/20220803/sanliurfada-silahli-kavga-yoldan-gecen-anne-ve-2-cocugu-sacmalarla-yaralandi-1059474511.html

Şanlıurfa'da silahlı kavga: Yoldan geçen anne ve 2 çocuğu saçmalarla yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı kavga: Yoldan geçen anne ve 2 çocuğu saçmalarla yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen anne ve 1'i bebek 2 çocuğuna isabet etti. Anne ile 2... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T22:44+0300

2022-08-03T22:44+0300

2022-08-03T22:44+0300

türkiye

şanlıurfa

silahlı saldırı

silahlı kavga

anne

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059474601_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_7f41ab77b569c4726f3ed06f72658443.jpg

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa Siverek'in Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan A., yolda karşılaştığı husumetlisi Mehmet G.'ye av tüfeği ile ateş etmeye başladı.Tüfekten çıkan saçmalar, olay esnasında yoldan geçen Hava Erçek (33) ile yanında bulunan çocukları Ferya ve kucağında bulunan bebeği Mücahit Erçek'e isabet etti.Park halindeki bir otomobilin de hasar gördüğü olayda yaralanan anne ve 2 çocuğu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ile iki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, olayın ardından kaçan Hasan A. ve Mehmet G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220727/hastanede-silahli-kavga-1-olu-2-yarali-1059211278.html

türkiye

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şanlıurfa, silahlı saldırı, silahlı kavga, anne, çocuk