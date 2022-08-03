https://tr.sputniknews.com/20220803/sanliurfada-silahli-kavga-yoldan-gecen-anne-ve-2-cocugu-sacmalarla-yaralandi-1059474511.html
Şanlıurfa'da silahlı kavga: Yoldan geçen anne ve 2 çocuğu saçmalarla yaralandı
Şanlıurfa'da silahlı kavga: Yoldan geçen anne ve 2 çocuğu saçmalarla yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen anne ve 1'i bebek 2 çocuğuna isabet etti. Anne ile 2... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T22:44+0300
2022-08-03T22:44+0300
2022-08-03T22:44+0300
türkiye
şanlıurfa
silahlı saldırı
silahlı kavga
anne
çocuk
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Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa Siverek'in Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan A., yolda karşılaştığı husumetlisi Mehmet G.'ye av tüfeği ile ateş etmeye başladı.Tüfekten çıkan saçmalar, olay esnasında yoldan geçen Hava Erçek (33) ile yanında bulunan çocukları Ferya ve kucağında bulunan bebeği Mücahit Erçek'e isabet etti.Park halindeki bir otomobilin de hasar gördüğü olayda yaralanan anne ve 2 çocuğu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ile iki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, olayın ardından kaçan Hasan A. ve Mehmet G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220727/hastanede-silahli-kavga-1-olu-2-yarali-1059211278.html
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şanlıurfa, silahlı saldırı, silahlı kavga, anne, çocuk
Şanlıurfa'da silahlı kavga: Yoldan geçen anne ve 2 çocuğu saçmalarla yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen anne ve 1'i bebek 2 çocuğuna isabet etti. Anne ile 2 çocuğu hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa Siverek'in Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan A., yolda karşılaştığı husumetlisi Mehmet G.'ye av tüfeği ile ateş etmeye başladı.
Tüfekten çıkan saçmalar, olay esnasında yoldan geçen Hava Erçek (33) ile yanında bulunan çocukları Ferya ve kucağında bulunan bebeği Mücahit Erçek'e isabet etti.
Park halindeki bir otomobilin de hasar gördüğü olayda yaralanan anne ve 2 çocuğu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ile iki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan Hasan A. ve Mehmet G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.