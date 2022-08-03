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Şanlıurfa'da silahlı kavga: Yoldan geçen anne ve 2 çocuğu saçmalarla yaralandı
Şanlıurfa'da silahlı kavga: Yoldan geçen anne ve 2 çocuğu saçmalarla yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen anne ve 1'i bebek 2 çocuğuna isabet etti. Anne ile 2... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T22:44+0300
2022-08-03T22:44+0300
türkiye
şanlıurfa
silahlı saldırı
silahlı kavga
anne
çocuk
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Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa Siverek'in Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan A., yolda karşılaştığı husumetlisi Mehmet G.'ye av tüfeği ile ateş etmeye başladı.Tüfekten çıkan saçmalar, olay esnasında yoldan geçen Hava Erçek (33) ile yanında bulunan çocukları Ferya ve kucağında bulunan bebeği Mücahit Erçek'e isabet etti.Park halindeki bir otomobilin de hasar gördüğü olayda yaralanan anne ve 2 çocuğu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ile iki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, olayın ardından kaçan Hasan A. ve Mehmet G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220727/hastanede-silahli-kavga-1-olu-2-yarali-1059211278.html
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şanlıurfa, silahlı saldırı, silahlı kavga, anne, çocuk

Şanlıurfa'da silahlı kavga: Yoldan geçen anne ve 2 çocuğu saçmalarla yaralandı

22:44 03.08.2022
© DHAŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen anne ve 1'i bebek 2 çocuğuna isabet etti. Anne ile 2 çocuğu hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen anne ve 1'i bebek 2 çocuğuna isabet etti. Anne ile 2 çocuğu hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© DHA
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen anne ve 1'i bebek 2 çocuğuna isabet etti. Anne ile 2 çocuğu hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa Siverek'in Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan A., yolda karşılaştığı husumetlisi Mehmet G.'ye av tüfeği ile ateş etmeye başladı.
Tüfekten çıkan saçmalar, olay esnasında yoldan geçen Hava Erçek (33) ile yanında bulunan çocukları Ferya ve kucağında bulunan bebeği Mücahit Erçek'e isabet etti.
Park halindeki bir otomobilin de hasar gördüğü olayda yaralanan anne ve 2 çocuğu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ile iki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan Hasan A. ve Mehmet G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi, 50 kişilik grup tarafından basıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
YAŞAM
Hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
27 Temmuz, 19:31
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