https://tr.sputniknews.com/20220803/sirnakta-muhimmat-deposunda-patlama-2-yarali--1059459210.html
Şırnak'ta mühimmat deposunda patlama: 2 yaralı
Şırnak'ta mühimmat deposunda patlama: 2 yaralı
Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda mühimmat deposunda sayım sırasında patlama meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, iki... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T15:58+0300
2022-08-03T15:58+0300
2022-08-03T15:58+0300
türkiye
şırnak
patlama
asker
jandarma
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Şırnak Valisi Osman Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda depoların sayım ve kontrolü esnasında DM-16 aydınlatma mühimmatının ateş alıp patlaması neticesinde yangın çıktığını belirtti.Bilgin, "Ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta. Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı" dedi.Vali Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri birlikteki depoların sayım ve kontrolü esnasında DM-16 aydınlatma mühimmatının personelin dikkatsizliği sonucu ateş alıp patladığını ve yangın çıktığını söyledi."Ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta. Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı" ifadelerini kullanan Bilgin, vatandaşlar ve personel zarar görmeden yangının söndürüldüğünü belirtti.Patlama sonrası yangınBilgin, şu anda hafif orman yangınlarının söz konusu olduğunu dile getirerek, bunun patlama nedeniyle mühimmatın sıçraması sonucu meydana geldiğini aktardı.Bu yangınların da kontrol altına alındığını anlatan Bilgin, "Hem merkez hem Cizre Belediyesi hem de Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımıza bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile yangına müdahale ettik. Toplam 22 yangın söndürme aracı ve 80 personelle yangına müdahale ettik'' diye konuştu.
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Şırnak'ta mühimmat deposunda patlama: 2 yaralı
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Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda mühimmat deposunda sayım sırasında patlama meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, iki personel ellerinden yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın da söndürüldü.
Şırnak Valisi Osman Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda depoların sayım ve kontrolü esnasında DM-16 aydınlatma mühimmatının ateş alıp patlaması neticesinde yangın çıktığını belirtti.
Bilgin, "Ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta. Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı" dedi.
Vali Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri birlikteki depoların sayım ve kontrolü esnasında DM-16 aydınlatma mühimmatının personelin dikkatsizliği sonucu ateş alıp patladığını ve yangın çıktığını söyledi.
"Ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta. Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı" ifadelerini kullanan Bilgin, vatandaşlar ve personel zarar görmeden yangının söndürüldüğünü belirtti.
Patlama sonrası yangın
Bilgin, şu anda hafif orman yangınlarının söz konusu olduğunu dile getirerek, bunun patlama nedeniyle mühimmatın sıçraması sonucu meydana geldiğini aktardı.
Bu yangınların da kontrol altına alındığını anlatan Bilgin, "Hem merkez hem Cizre Belediyesi hem de Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımıza bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile yangına müdahale ettik. Toplam 22 yangın söndürme aracı ve 80 personelle yangına müdahale ettik'' diye konuştu.