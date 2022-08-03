https://tr.sputniknews.com/20220803/stoltenbergden-belgrad-ve-pristineye-diyalog-cagrisi-1059471290.html

Stoltenberg’den Belgrad ve Priştine’ye diyalog çağrısı

Stoltenberg’den Belgrad ve Priştine’ye diyalog çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, bugünkü telefon görüşmesinde, Kosova’daki durumu görüştü. Stoltenberg, Avrupa... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T21:10+0300

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2022-08-03T21:10+0300

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Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile Kosova’nın kuzeyindeki gerilimi görüştüm. Tüm taraflar, AB'nin aracılık ettiği diyaloga yapıcı bir şekilde katılmalı ve farklılıkları diplomasi yoluyla çözmeli” diye yazdı.NATO Genel Sekreteri, KFOR misyonunun “istikrarın tehdit altında olması durumunda, Birleşmiş Milletler yetkisi temelinde müdahaleye hazır olduğunu” anımsadı.

https://tr.sputniknews.com/20220802/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-kosova-uluslararasi-hukuka-gore-sirbistanin-bir-parcasidir-1059433146.html

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sırbistan, nato, kosova, jens stoltenberg