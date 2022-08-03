https://tr.sputniknews.com/20220803/stoltenbergden-belgrad-ve-pristineye-diyalog-cagrisi-1059471290.html
Stoltenberg’den Belgrad ve Priştine’ye diyalog çağrısı
Stoltenberg’den Belgrad ve Priştine’ye diyalog çağrısı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, bugünkü telefon görüşmesinde, Kosova’daki durumu görüştü. Stoltenberg, Avrupa... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T21:10+0300
2022-08-03T21:10+0300
2022-08-03T21:10+0300
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Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile Kosova’nın kuzeyindeki gerilimi görüştüm. Tüm taraflar, AB'nin aracılık ettiği diyaloga yapıcı bir şekilde katılmalı ve farklılıkları diplomasi yoluyla çözmeli” diye yazdı.NATO Genel Sekreteri, KFOR misyonunun “istikrarın tehdit altında olması durumunda, Birleşmiş Milletler yetkisi temelinde müdahaleye hazır olduğunu” anımsadı.
https://tr.sputniknews.com/20220802/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-kosova-uluslararasi-hukuka-gore-sirbistanin-bir-parcasidir-1059433146.html
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sırbistan, nato, kosova, jens stoltenberg
Stoltenberg’den Belgrad ve Priştine’ye diyalog çağrısı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, bugünkü telefon görüşmesinde, Kosova’daki durumu görüştü. Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla diyalog çağrısında bulundu.
Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile Kosova’nın kuzeyindeki gerilimi görüştüm. Tüm taraflar, AB'nin aracılık ettiği diyaloga yapıcı bir şekilde katılmalı ve farklılıkları diplomasi yoluyla çözmeli” diye yazdı.
NATO Genel Sekreteri, KFOR misyonunun “istikrarın tehdit altında olması durumunda, Birleşmiş Milletler yetkisi temelinde müdahaleye hazır olduğunu” anımsadı.