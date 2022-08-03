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Stoltenberg’den Belgrad ve Priştine’ye diyalog çağrısı
Stoltenberg’den Belgrad ve Priştine’ye diyalog çağrısı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, bugünkü telefon görüşmesinde, Kosova’daki durumu görüştü. Stoltenberg, Avrupa... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
sırbistan
nato
kosova
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Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile Kosova’nın kuzeyindeki gerilimi görüştüm. Tüm taraflar, AB'nin aracılık ettiği diyaloga yapıcı bir şekilde katılmalı ve farklılıkları diplomasi yoluyla çözmeli” diye yazdı.NATO Genel Sekreteri, KFOR misyonunun “istikrarın tehdit altında olması durumunda, Birleşmiş Milletler yetkisi temelinde müdahaleye hazır olduğunu” anımsadı.
https://tr.sputniknews.com/20220802/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-kosova-uluslararasi-hukuka-gore-sirbistanin-bir-parcasidir-1059433146.html
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sırbistan, nato, kosova, jens stoltenberg

Stoltenberg’den Belgrad ve Priştine’ye diyalog çağrısı

21:10 03.08.2022
© REUTERS / Johanna GeronNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© REUTERS / Johanna Geron
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, bugünkü telefon görüşmesinde, Kosova’daki durumu görüştü. Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla diyalog çağrısında bulundu.
Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile Kosova’nın kuzeyindeki gerilimi görüştüm. Tüm taraflar, AB'nin aracılık ettiği diyaloga yapıcı bir şekilde katılmalı ve farklılıkları diplomasi yoluyla çözmeli” diye yazdı.
NATO Genel Sekreteri, KFOR misyonunun “istikrarın tehdit altında olması durumunda, Birleşmiş Milletler yetkisi temelinde müdahaleye hazır olduğunu” anımsadı.
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova, uluslararası hukuka göre Sırbistan'ın bir parçasıdır
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