https://tr.sputniknews.com/20220803/super-kupa-finalistleri-pfdkya-sevk-edildi-1059438059.html

Süper Kupa finalistleri PFDK'ya sevk edildi

Süper Kupa finalistleri PFDK'ya sevk edildi

Süper Kupa finalinde yaşanan olaylar ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor PFDK'ya sevk edildi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

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spor

süper kupa

tff süper kupa

sivasspor

trabzonspor

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.Federasyondan yapılan açıklamada, Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'un merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.Aynı müsabakada Demir Grup Sivasspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220726/tff-turkuvaz-medya-ile-turkiye-kupasi-ve-super-kupa-icin-ek-sozlesme-imzaladi-1059171405.html

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