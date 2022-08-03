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Süper Kupa finalistleri PFDK'ya sevk edildi
Süper Kupa finalistleri PFDK'ya sevk edildi
Süper Kupa finalinde yaşanan olaylar ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor PFDK'ya sevk edildi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
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spor
süper kupa
tff süper kupa
sivasspor
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pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.Federasyondan yapılan açıklamada, Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'un merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.Aynı müsabakada Demir Grup Sivasspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/tff-turkuvaz-medya-ile-turkiye-kupasi-ve-super-kupa-icin-ek-sozlesme-imzaladi-1059171405.html
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süper kupa, tff süper kupa, sivasspor, trabzonspor, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

Süper Kupa finalistleri PFDK'ya sevk edildi

01:39 03.08.2022 (güncellendi: 01:40 03.08.2022)
© AASüper Kupa finalinde yaşanan olaylar ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor PFDK'ya sevk edildi.
Süper Kupa finalinde yaşanan olaylar ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor PFDK'ya sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AA
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Süper Kupa finalinde yaşanan olaylar ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'un merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Aynı müsabakada Demir Grup Sivasspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.
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