https://tr.sputniknews.com/20220803/suriyeye-rus-tahili-tasirken-lubnanda-tutuklanan-geminin-serbest-birakilmasina-karar-verildi-1059467187.html

Suriye’ye Rus tahılı taşırken Lübnan'da tutuklanan geminin serbest bırakılmasına karar verildi

Suriye’ye Rus tahılı taşırken Lübnan'da tutuklanan geminin serbest bırakılmasına karar verildi

Ukrayna'ya ait ‘çalıntı tahıl’ taşıdığı iddiası ile Ukrayna’nın Lübnan Büyükelçiliği’nin talebi üzerine pazar günü tutuklanan geminin serbest bırakılmasına... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T18:11+0300

2022-08-03T18:11+0300

2022-08-03T18:11+0300

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Geminin tutuklanması üzerine pazartesi günü devreye giren Rusya’nın Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan Adalet Bakanlığı'na geminin yüklü olduğu tahıl ve unun Rusya’ya ait olduğunu kanıtlayan belgeleri sundu.Sputnik’e konuya ilişkin açıklamada bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Rusya İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Amal Abu Zayed, “Evet, gerçekten de diplomatlar Laodicea kuru yük gemisindeki un ve arpanın Rusya'dan geldiğini kanıtladı. Demek ki Ukrayna Büyükelçiliği, bizi Ukrayna'dan ‘çalınan’ tahıl taşıyan gemiyi tutuklamaya ikna ederken yalan söyledi” dedi ve şöyle devam etti:Suriye’den Lübnan tarafına herhangi bir talepte bulunulmadığını söyleyen Abu Zayed, “Hukuki açıdan gemi özel bir şirkete ait. Bu nedenle Şam, resmi olarak herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip değil” ifadelerini kullandı.Lübnan tarafı dün sabah, geminin 24 saat sonra Trablusşam Limanı’ndan ayrılabileceğini resmi olarak bildirdi.Diğer yandan Trablusşam Limanı Müdürü, Sputnik’e bugünkü özel yorumunda şunları aktardı: “Laodicea kuru yük gemisinin tutuklanmasının iptaline yönelik mahkeme kararı elimize geçti, protokol işlemlerinin tamamlanmasının ardından bir-iki saat içinde gemi limandan ayrılabilecek.”

https://tr.sputniknews.com/20220803/27-bin-ton-misir-yuklu-razoni-sariyerde-denetimi-bekliyor-1059441416.html

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