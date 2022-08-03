https://tr.sputniknews.com/20220803/tayvan-savunma-bakanligi-cinin-ilan-ettigi-tatbikatlar-tayvani-havadan-denizden-ablukaya-aliyor--1059448000.html

Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'in ilan ettiği tatbikatlar adayı havadan ve denizden ablukaya alıyor

Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'in ilan ettiği tatbikatlar adayı havadan ve denizden ablukaya alıyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taipei ziyaretine misilleme olarak, Çin'in Tayvan'ı kuşatan şekilde 6 bölgede hedefli askeri operasyon ilan... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T11:50+0300

2022-08-03T11:50+0300

2022-08-03T12:07+0300

çin

tayvan

abluka

kuşatma

işgal

hava sahası

karasuları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102526/27/1025262766_0:215:2049:1367_1920x0_80_0_0_5048aeadfd0f5416446709165a13bf4b.jpg

Tayvan Savunma Bakanlığı'nın basın toplantısında, Çin'in Tayvan'ı çevreleyen canlı ateşli askeri tatbikatlar ilan etmesinin, 'adanın önemli limanlarını ve kentsel alanlarını tehdit ettiği' belirtildi. 'Tayvan'ın deniz ve hava sahasıyla örtüşüyor'Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun paylaştığı koordinatlara göre 'Çin'in operasyon bölgesinin bazı noktalarda Tayvan kıyı şeridinin 20 kilometre yakınına girdiğini' söyleyen Tayvan askeri yetkilileri, Çin'in adanın etrafında ilan ettiği yasak bölgelerin bazı noktalarda 'Tayvan'ın deniz ve hava sahasıyla örtüştüğünü' öne sürdü. 'Tayvan'ın hava sahasını ve karasularını fiili işgal'Bir askeri sözcü, 'Pekin'in Tayvan'ın hava sahasını ve karasularını fiili işgal ettiği, böylelikle adanın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiği, bunun BM kurallarının ihlali anlamına geldiği' suçlamasında bulundu. "Çin, Tayvan ile vatandaşlarına yönelik psikolojik savaş yürütmeye devam ediyor” diyen askeri sözcü, 'Tayvan'ın ulusal güvenliğini kararlılıkla savunacağını, savaş istememe ilkesine bağlı kalarak teyakkuz seviyesini artıracağını' söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220802/cin-disisleri-bakanligi-pelosinin-ziyareti-atesle-oynamak-gibi-son-derece-tehlikeli-1059423203.html

https://tr.sputniknews.com/20220802/cin-halk-kurtulus-ordusu-tayvan-yakinlarindaki-bolgede-askeri-tatbikata-basladi--1059428118.html

çin

tayvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, tayvan, abluka, kuşatma, işgal, hava sahası, karasuları