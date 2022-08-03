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https://tr.sputniknews.com/20220803/tayvan-savunma-bakanligi-cinin-ilan-ettigi-tatbikatlar-tayvani-havadan-denizden-ablukaya-aliyor--1059448000.html
Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'in ilan ettiği tatbikatlar adayı havadan ve denizden ablukaya alıyor
Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'in ilan ettiği tatbikatlar adayı havadan ve denizden ablukaya alıyor
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taipei ziyaretine misilleme olarak, Çin'in Tayvan'ı kuşatan şekilde 6 bölgede hedefli askeri operasyon ilan... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T11:50+0300
2022-08-03T12:07+0300
çin
tayvan
abluka
kuşatma
işgal
hava sahası
karasuları
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Tayvan Savunma Bakanlığı'nın basın toplantısında, Çin'in Tayvan'ı çevreleyen canlı ateşli askeri tatbikatlar ilan etmesinin, 'adanın önemli limanlarını ve kentsel alanlarını tehdit ettiği' belirtildi. 'Tayvan'ın deniz ve hava sahasıyla örtüşüyor'Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun paylaştığı koordinatlara göre 'Çin'in operasyon bölgesinin bazı noktalarda Tayvan kıyı şeridinin 20 kilometre yakınına girdiğini' söyleyen Tayvan askeri yetkilileri, Çin'in adanın etrafında ilan ettiği yasak bölgelerin bazı noktalarda 'Tayvan'ın deniz ve hava sahasıyla örtüştüğünü' öne sürdü. 'Tayvan'ın hava sahasını ve karasularını fiili işgal'Bir askeri sözcü, 'Pekin'in Tayvan'ın hava sahasını ve karasularını fiili işgal ettiği, böylelikle adanın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiği, bunun BM kurallarının ihlali anlamına geldiği' suçlamasında bulundu. "Çin, Tayvan ile vatandaşlarına yönelik psikolojik savaş yürütmeye devam ediyor” diyen askeri sözcü, 'Tayvan'ın ulusal güvenliğini kararlılıkla savunacağını, savaş istememe ilkesine bağlı kalarak teyakkuz seviyesini artıracağını' söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220802/cin-disisleri-bakanligi-pelosinin-ziyareti-atesle-oynamak-gibi-son-derece-tehlikeli-1059423203.html
https://tr.sputniknews.com/20220802/cin-halk-kurtulus-ordusu-tayvan-yakinlarindaki-bolgede-askeri-tatbikata-basladi--1059428118.html
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çin, tayvan, abluka, kuşatma, işgal, hava sahası, karasuları

Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'in ilan ettiği tatbikatlar adayı havadan ve denizden ablukaya alıyor

11:50 03.08.2022 (güncellendi: 12:07 03.08.2022)
© Fotoğraf : 士航 魏Ünlü Taipei Kulesi Tayvan başkentinde bulunuyor. Yüksekliği 509 metre.
Ünlü Taipei Kulesi Tayvan başkentinde bulunuyor. Yüksekliği 509 metre. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© Fotoğraf : 士航 魏
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taipei ziyaretine misilleme olarak, Çin'in Tayvan'ı kuşatan şekilde 6 bölgede hedefli askeri operasyon ilan etmesi üzerine, Tayvan Savunma Bakanlığı, Pekin'i, adanın karasularını ve hava sahasını 'işgal etmeye' çalışmakla suçladı.
Tayvan Savunma Bakanlığı'nın basın toplantısında, Çin'in Tayvan'ı çevreleyen canlı ateşli askeri tatbikatlar ilan etmesinin, 'adanın önemli limanlarını ve kentsel alanlarını tehdit ettiği' belirtildi.

'Tayvan'ın deniz ve hava sahasıyla örtüşüyor'

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun paylaştığı koordinatlara göre 'Çin'in operasyon bölgesinin bazı noktalarda Tayvan kıyı şeridinin 20 kilometre yakınına girdiğini' söyleyen Tayvan askeri yetkilileri, Çin'in adanın etrafında ilan ettiği yasak bölgelerin bazı noktalarda 'Tayvan'ın deniz ve hava sahasıyla örtüştüğünü' öne sürdü.

'Tayvan'ın hava sahasını ve karasularını fiili işgal'

Bir askeri sözcü, 'Pekin'in Tayvan'ın hava sahasını ve karasularını fiili işgal ettiği, böylelikle adanın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiği, bunun BM kurallarının ihlali anlamına geldiği' suçlamasında bulundu.
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"Çin, Tayvan ile vatandaşlarına yönelik psikolojik savaş yürütmeye devam ediyor” diyen askeri sözcü, 'Tayvan'ın ulusal güvenliğini kararlılıkla savunacağını, savaş istememe ilkesine bağlı kalarak teyakkuz seviyesini artıracağını' söyledi.
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