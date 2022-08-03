https://tr.sputniknews.com/20220803/tbbden-kpss-iddialari-icin-etkili-ve-seffaf-bir-sorusturma-talebi-hukuki-yollari-degerlendiriyoruz-1059437159.html

TBB'den KPSS iddiaları için 'etkili ve şeffaf soruşturma' talebi: Hukuki yolları değerlendiriyoruz

TBB'den KPSS iddiaları için 'etkili ve şeffaf soruşturma' talebi: Hukuki yolları değerlendiriyoruz

Türkiye Barolar Birliği (TBB), KPSS iddialarını incelediklerini, iptal davası ve suç duyurusu dahil hukuki yolları değerlendirdiklerini belirterek, 'etkili ve... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T00:52+0300

2022-08-03T00:52+0300

2022-08-03T01:03+0300

türkiye

kpss

tbb

türkiye bankalar birliği (tbb)

ösym

sınav

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Türkiye Barolar Birliği (TBB), KPSS sorularının bir yayınevinin testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.KPSS sınav sorularının bir kısmının bir yayınevi tarafından yayımlanan kitapçıktaki sorularla ve cevap şıkları ile aynı olduğu yönünde ciddi iddialar ve bulgular olduğu belirtilen açıklamada, “Birçok gencimizin geleceğini ilgilendiren bu iddialara ilişkin gerçeğin ortaya çıkartılması için öncelikle ilgili kurumları kamu vicdanını tatmin edecek şekilde etkili ve şeffaf bir soruşturma süreci yürütmeye davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. "Ayrıca söz konusu iddialar Türkiye Barolar Birliği tarafından titizlikle incelenmekte olup, iptal davası ve savcılık suç duyuruları dahil olmak üzere kurumsal olarak izlenebilecek hukuki yollar değerlendirilmektedir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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kpss, tbb, türkiye bankalar birliği (tbb), ösym, sınav