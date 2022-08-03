https://tr.sputniknews.com/20220803/temmuz-ayi-ihracati-2021-yilinin-ayni-ayina-gore-yuzde-134-artisla-186-milyar-dolar-oldu-1059459631.html
Temmuz ayı ihracatı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 13.4 artışla 18.6 milyar dolar oldu
Temmuz ayı ihracatı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 13.4 artışla 18.6 milyar dolar oldu
Ticaret Bakanı Muş, "Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek temmuz ayı... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T15:52+0300
2022-08-03T15:52+0300
2022-08-03T16:01+0300
ekonomi
ticaret bakanlığı
mehmet muş
ihracat
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Temmuz ayı dış ticaret rakamları belli oldu.Ticaret Bakanlığı verilerine göre, temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 oranında artışla 18,6 milyar dolar, ithalat yüzde 40,8 artışla 29,1 milyar dolar oldu.Ocak-temmuz döneminde ihracat yüzde 19,1 oranında artışla 144 milyar 417 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 oranında artışla 206 milyar 399 milyon dolar olarak gerçekleşti.Ticaret Bakanı Muş, temmuzda ihracatın aylık bazda tüm zamanların en yükseği olduğunu belirtti.
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ticaret bakanlığı, mehmet muş, ihracat
Temmuz ayı ihracatı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 13.4 artışla 18.6 milyar dolar oldu
15:52 03.08.2022 (güncellendi: 16:01 03.08.2022) Abone ol
Ticaret Bakanı Muş, "Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır" dedi.
Temmuz ayı dış ticaret rakamları belli oldu.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 oranında artışla 18,6 milyar dolar, ithalat yüzde 40,8 artışla 29,1 milyar dolar oldu.
Ocak-temmuz döneminde ihracat yüzde 19,1 oranında artışla 144 milyar 417 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 oranında artışla 206 milyar 399 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ticaret Bakanı Muş, temmuzda ihracatın aylık bazda tüm zamanların en yükseği olduğunu belirtti.