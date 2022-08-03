Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220803/teyzesinin-1-yil-cop-evde-mahsur-tuttugu-cocuktan-iyi-haber-1059463902.html
Teyzesinin 1 yıl çöp evde mahsur tuttuğu çocuktan iyi haber
Teyzesinin 1 yıl çöp evde mahsur tuttuğu çocuktan iyi haber
Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Yapılan son açıklamaya göre çocuk, 2 kilo 100 gram aldı. Ancak taburcu... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T16:41+0300
2022-08-03T16:41+0300
yaşam
bursa
çöp
ev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059464360_0:2:661:373_1920x0_80_0_0_89c3f21f74a2e27d24cf3bfe8fe3aa00.jpg
Bursa'da çöp evde bulunduktan sonra Antalya'da tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.Açıklamaya göre çocuğun sağlık durumu iyi ve 2 kilo 100 gram aldı.Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kan değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. Kalp değerleri muhteşem. Kendi yürüyebiliyor" dedi.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı ziyaret eden Özkan, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğu ilk defa bu kadar iyi gördüğünü söyledi.'Psikolojik olarak çok iyi'"Şimdiye kadar gördüğü en iyi Cem Muhammet A. ile karşılaştığını" aktaran Özkan, "Özellikle psikolojik olarak çok iyi. Kan değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. Kalp değerleri muhteşem. Kendi yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Neşesi yerinde. Türkiye'nin her yerinden hediyeler, çikolatalar, oyuncaklar geliyor. Onların da tadına bakıyor." dedi.Özkan, en büyük dileklerinin çocuğun özlediği huzurlu, güvenilir bir aile ortamına kavuşması olduğunu kaydetti.'Taburcu olması için kilo alması gerek'Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise Cem Muhammet A.'nın taburcu olması için biraz daha kilo alması gerektiğini belirtti. Her gün biraz daha fazla kalorili yemeklerle çocuğu beslediklerini aktaran Çete, her şeyin olumlu gittiğin vurguladı.İcra ekibi bulmuştuBursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı baygın halde bulmuştu.Koruma altında Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Y.A. (48) olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra Cem Muhammet A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. Cem Muhammet A., tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü.
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059464360_80:0:579:374_1920x0_80_0_0_a25c08c945ff96a67ffef41481d65dc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, çöp, ev

Teyzesinin 1 yıl çöp evde mahsur tuttuğu çocuktan iyi haber

16:41 03.08.2022
© AATeyzesinin 1 yıl çöp evde mahsur tuttuğu çocuktan iyi haber
Teyzesinin 1 yıl çöp evde mahsur tuttuğu çocuktan iyi haber - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Yapılan son açıklamaya göre çocuk, 2 kilo 100 gram aldı. Ancak taburcu olması için biraz daha kilo alması gerekiyor.
Bursa'da çöp evde bulunduktan sonra Antalya'da tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre çocuğun sağlık durumu iyi ve 2 kilo 100 gram aldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kan değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. Kalp değerleri muhteşem. Kendi yürüyebiliyor" dedi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı ziyaret eden Özkan, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğu ilk defa bu kadar iyi gördüğünü söyledi.

'Psikolojik olarak çok iyi'

"Şimdiye kadar gördüğü en iyi Cem Muhammet A. ile karşılaştığını" aktaran Özkan, "Özellikle psikolojik olarak çok iyi. Kan değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. Kalp değerleri muhteşem. Kendi yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Neşesi yerinde. Türkiye'nin her yerinden hediyeler, çikolatalar, oyuncaklar geliyor. Onların da tadına bakıyor." dedi.
Özkan, en büyük dileklerinin çocuğun özlediği huzurlu, güvenilir bir aile ortamına kavuşması olduğunu kaydetti.

'Taburcu olması için kilo alması gerek'

Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise Cem Muhammet A.'nın taburcu olması için biraz daha kilo alması gerektiğini belirtti. Her gün biraz daha fazla kalorili yemeklerle çocuğu beslediklerini aktaran Çete, her şeyin olumlu gittiğin vurguladı.

İcra ekibi bulmuştu

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.
Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı baygın halde bulmuştu.

Koruma altında

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Y.A. (48) olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra Cem Muhammet A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. Cem Muhammet A., tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала