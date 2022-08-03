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https://tr.sputniknews.com/20220803/tuik-yillik-enflasyon-temmuzda-yuzde-7960a-yukseldi-1059442998.html
TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 79.60'a yükseldi
TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 79.60'a yükseldi
Enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 2.37 artarken yıllık bazda yüzde 79.6 oldu. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T10:00+0300
2022-08-03T10:22+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.Enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 2.37 artarken yıllık bazda yüzde 79.6 oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220803/enag-yillik-enflasyon-yuzde-176-1059442286.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon

TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 79.60'a yükseldi

10:00 03.08.2022 (güncellendi: 10:22 03.08.2022)
© İHAMarket, alışveriş, enflasyon
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© İHA
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Enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 2.37 artarken yıllık bazda yüzde 79.6 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.
Enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 2.37 artarken yıllık bazda yüzde 79.6 oldu.
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EKONOMİ
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