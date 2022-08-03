https://tr.sputniknews.com/20220803/uluderede-askeri-arac-devrildi-10-yarali-1059464988.html

Uludere'de askeri araç devrildi: 10 yaralı

Uludere'de askeri araç devrildi: 10 yaralı

Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri aracın şarampole devrilmesiyle 10 asker yaralandı. Askerler, kaza yerine sevk edilen... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T17:00+0300

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türkiye

uludere

şırnak

araç

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Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri aracın şarampole devrilmesiyle 10 asker yaralandı. Askerler, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

türkiye

uludere

şırnak

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uludere, şırnak, araç