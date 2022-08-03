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https://tr.sputniknews.com/20220803/uluderede-askeri-arac-devrildi-10-yarali-1059464988.html
Uludere'de askeri araç devrildi: 10 yaralı
Uludere'de askeri araç devrildi: 10 yaralı
Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri aracın şarampole devrilmesiyle 10 asker yaralandı. Askerler, kaza yerine sevk edilen... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
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uludere
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araç
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Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri aracın şarampole devrilmesiyle 10 asker yaralandı. Askerler, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
türkiye
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uludere, şırnak, araç

Uludere'de askeri araç devrildi: 10 yaralı

17:00 03.08.2022 (güncellendi: 17:06 03.08.2022)
© Fotoğraf : DHAAskeri araç, zırhlı araç
Askeri araç, zırhlı araç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© Fotoğraf : DHA
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Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri aracın şarampole devrilmesiyle 10 asker yaralandı. Askerler, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri aracın şarampole devrilmesiyle 10 asker yaralandı.
Askerler, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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