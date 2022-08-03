https://tr.sputniknews.com/20220803/uluderede-askeri-arac-devrildi-10-yarali-1059464988.html
Uludere'de askeri araç devrildi: 10 yaralı
Uludere'de askeri araç devrildi: 10 yaralı
Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri aracın şarampole devrilmesiyle 10 asker yaralandı. Askerler, kaza yerine sevk edilen... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T17:00+0300
2022-08-03T17:00+0300
2022-08-03T17:06+0300
türkiye
uludere
şırnak
araç
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Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri aracın şarampole devrilmesiyle 10 asker yaralandı. Askerler, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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uludere, şırnak, araç
Uludere'de askeri araç devrildi: 10 yaralı
17:00 03.08.2022 (güncellendi: 17:06 03.08.2022) Abone ol
Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri aracın şarampole devrilmesiyle 10 asker yaralandı. Askerler, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri aracın şarampole devrilmesiyle 10 asker yaralandı.
Askerler, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.