Özdağ: KPSS sorularını yayınlayan yayınevi sahibi, ÖSYM'den pek çok ihale almış

"Polis, ÖSYM önünde basın açıklaması yapmamızı engelliyor. Engellemesi gereken, ÖSYM'nin Türk gençlerinin hayatını karartması... Bunun engellenmesi gerekiyor. Bugün, ÖSYM'nin son yaptığı sınavda ortaya çıkan rezalet nedeniyle buradayız. Dün gece başkan görevden alındı. DDK bir araştırma başlatmış. Bunun da olumlu bir adım olduğunu düşünüyoruz ancak mesele sadece bu sınavda yapılan ve bir dersanenin hazırlamış olduğu 16 sorunun sınava dahil edilmesiyle ilgili bir yolsuzluk değil, 2006 senesinden bu yana değişik şifreleme sistemleriyle FETÖ başta olmak üzere bazı cemaat ve tarikatların bu sınavlarda yolsuzluk yaparak gençlerin ve yurttaşların geleceğini karartmaları ile ilgili çalışmalardır. Biz Zafer Partisi olarak, uzman arkadaşlarımızın, bu sınav ve önceden yapılan birkaç sınavla ilgili tespit ettiği şifreli yolsuzluğu önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız. Devlet Denetleme Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın sadece bu 16 soruyla sınırlı kalmamasını, bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemiyle cevaplandırmanın da araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da takipçisi olacağız, bu Türk gençlerinin geleceğini elinden alma operasyonudur. ÖSYM'yi Kasaplar Odası'na bağlayalım, çünkü ÖSYM Türk gençlerinin geleceğini katlediyor. Yıllardır böyle devam ediyor. Kimsenin bir şeye inancının kalmadığı, gençlerin Türkiye ile ilgili umutlarını yitirdiği bir döneme girdik. Devletin yaptığı sınavda yolsuzluk olur mu?"