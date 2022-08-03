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Özdağ: KPSS sorularını yayınlayan yayınevi sahibi, ÖSYM'den pek çok ihale almış
Özdağ: KPSS sorularını yayınlayan yayınevi sahibi, ÖSYM'den pek çok ihale almış
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, KPSS'de bazı soruların, bir yayınevinin kitabında aynen yer aldığı iddiasına ilişkin olarak, "Bu soruları hazırlayan... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T16:26+0300
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politika
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Ümit Özdağ, KPSS'de sorulan soruların bir yayınevine ait deneme sınavlarından alındığı iddiasıyla ilgili olarak ÖSYM Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.'Dershanenin sahibi ÖSYM'den başka ihaleler de almış'Özdağ, soruları hazırlayan dershanenin sahibine ilişkin de iddialarda bulundu:
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ümit özdağ, zafer partisi, politika, kpss, ösym

Özdağ: KPSS sorularını yayınlayan yayınevi sahibi, ÖSYM'den pek çok ihale almış

16:26 03.08.2022 (güncellendi: 16:32 03.08.2022)
© Fotoğraf : Zafer PartisiZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© Fotoğraf : Zafer Partisi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, KPSS'de bazı soruların, bir yayınevinin kitabında aynen yer aldığı iddiasına ilişkin olarak, "Bu soruları hazırlayan dershanenin sahibi, ÖSYM'den başka ihaleler de almış. Ne büyük tesadüf. Hem gençlerin hayatını karartıyorlar hem de zenginleşiyorlar" dedi.
Ümit Özdağ, KPSS'de sorulan soruların bir yayınevine ait deneme sınavlarından alındığı iddiasıyla ilgili olarak ÖSYM Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.
"Polis, ÖSYM önünde basın açıklaması yapmamızı engelliyor. Engellemesi gereken, ÖSYM'nin Türk gençlerinin hayatını karartması... Bunun engellenmesi gerekiyor. Bugün, ÖSYM'nin son yaptığı sınavda ortaya çıkan rezalet nedeniyle buradayız. Dün gece başkan görevden alındı. DDK bir araştırma başlatmış. Bunun da olumlu bir adım olduğunu düşünüyoruz ancak mesele sadece bu sınavda yapılan ve bir dersanenin hazırlamış olduğu 16 sorunun sınava dahil edilmesiyle ilgili bir yolsuzluk değil, 2006 senesinden bu yana değişik şifreleme sistemleriyle FETÖ başta olmak üzere bazı cemaat ve tarikatların bu sınavlarda yolsuzluk yaparak gençlerin ve yurttaşların geleceğini karartmaları ile ilgili çalışmalardır. Biz Zafer Partisi olarak, uzman arkadaşlarımızın, bu sınav ve önceden yapılan birkaç sınavla ilgili tespit ettiği şifreli yolsuzluğu önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız. Devlet Denetleme Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın sadece bu 16 soruyla sınırlı kalmamasını, bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemiyle cevaplandırmanın da araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da takipçisi olacağız, bu Türk gençlerinin geleceğini elinden alma operasyonudur. ÖSYM'yi Kasaplar Odası'na bağlayalım, çünkü ÖSYM Türk gençlerinin geleceğini katlediyor. Yıllardır böyle devam ediyor. Kimsenin bir şeye inancının kalmadığı, gençlerin Türkiye ile ilgili umutlarını yitirdiği bir döneme girdik. Devletin yaptığı sınavda yolsuzluk olur mu?"

'Dershanenin sahibi ÖSYM'den başka ihaleler de almış'

Özdağ, soruları hazırlayan dershanenin sahibine ilişkin de iddialarda bulundu:

"Öğreniyoruz ki, bu soruları hazırlayan dershanenin sahibi, ÖSYM'den başka ihaleler de almış. Ne büyük tesadüf! Hem gençlerin hayatını karartıyorlar hem de zenginleşiyorlar. Bu rezalete karşı artık herkesin ayağa kalkmasının ve 'yeter artık' demesinin zamanı geldi. Polis, gerçek suçluları yakalasın. Suçluların peşinden giden Zafer Partisi'nin önüne engel çıkarmaktan vazgeçsin. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletine ait bir kurumun camına zarar vermeyiz ama kurumların ruhunu ve felsefesini öldüren alçaklardan da hesap sorarız."

ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
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Devlet Denetleme Kurumu Başkanı: Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidecek
13:07
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