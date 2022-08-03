https://tr.sputniknews.com/20220803/yangindan-balkondan-alt-kata-atlayarak-kacti-1059478639.html

Evde çıkan yangından, alt kata atlayarak kurtuldu

Evde çıkan yangından, alt kata atlayarak kurtuldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde bir kişi, alevlerin arasından alt balkona atladı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T23:57+0300

2022-08-03T23:57+0300

2022-08-04T00:46+0300

yangın

balkon

gölcük

türkiye

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Yangın, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Yangın esnasında evde bulunan bir kişi, balkondan sarkarak alt balkona atladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan eve müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkışı ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

gölcük

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yangın, balkon, gölcük