Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220803/yangindan-balkondan-alt-kata-atlayarak-kacti-1059478639.html
Evde çıkan yangından, alt kata atlayarak kurtuldu
Evde çıkan yangından, alt kata atlayarak kurtuldu
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde bir kişi, alevlerin arasından alt balkona atladı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T23:57+0300
2022-08-04T00:46+0300
yangın
balkon
gölcük
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059478494_0:139:479:408_1920x0_80_0_0_02d50a7c11c6f8eb0c6cbcbec3664208.jpg
Yangın, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Yangın esnasında evde bulunan bir kişi, balkondan sarkarak alt balkona atladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan eve müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkışı ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.
gölcük
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059478494_0:94:479:453_1920x0_80_0_0_3a8920e5c3419bb45857905cd848c741.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yangın, balkon, gölcük

Evde çıkan yangından, alt kata atlayarak kurtuldu

23:57 03.08.2022 (güncellendi: 00:46 04.08.2022)
© İHAYangından balkondan alt kata atlayarak kaçtı
Yangından balkondan alt kata atlayarak kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde bir kişi, alevlerin arasından alt balkona atladı.
Yangın, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi.
Yangın esnasında evde bulunan bir kişi, balkondan sarkarak alt balkona atladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan eve müdahale etti.
Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkışı ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала