https://tr.sputniknews.com/20220803/yangindan-balkondan-alt-kata-atlayarak-kacti-1059478639.html
Evde çıkan yangından, alt kata atlayarak kurtuldu
Evde çıkan yangından, alt kata atlayarak kurtuldu
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde bir kişi, alevlerin arasından alt balkona atladı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T23:57+0300
2022-08-03T23:57+0300
2022-08-04T00:46+0300
yangın
balkon
gölcük
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059478494_0:139:479:408_1920x0_80_0_0_02d50a7c11c6f8eb0c6cbcbec3664208.jpg
Yangın, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Yangın esnasında evde bulunan bir kişi, balkondan sarkarak alt balkona atladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan eve müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkışı ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.
gölcük
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059478494_0:94:479:453_1920x0_80_0_0_3a8920e5c3419bb45857905cd848c741.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yangın, balkon, gölcük
Evde çıkan yangından, alt kata atlayarak kurtuldu
23:57 03.08.2022 (güncellendi: 00:46 04.08.2022) Abone ol
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde bir kişi, alevlerin arasından alt balkona atladı.
Yangın, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi.
Yangın esnasında evde bulunan bir kişi, balkondan sarkarak alt balkona atladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan eve müdahale etti.
Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkışı ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.