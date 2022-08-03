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Yangından kurtarılan kadının köpeği, sahibinin yanından bir an olsun ayrılmadı
Yangından kurtarılan kadının köpeği, sahibinin yanından bir an olsun ayrılmadı
Antalya'da 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan Sinem Kılıç ile annesi ve anneannesi itfaiye tarafından kurtarıldı... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T14:35+0300
2022-08-03T14:35+0300
yaşam
köpek
hayvan
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yangın
ambulans
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Antalya'da, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde, 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Sinem Kılıç, annesi Gülsebin Kılıç ve anneannesi Leman Sulukçu'nun oturduğu dairede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Apartmanda oturanların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Dairede mahsur kalan Sinem Kılıç ile annesi ve anneannesi ekipler tarafından kurtarıldı. Alevler itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.Yoğun dumandan etkilenen Sinem Kılıç'a ambulansta müdahale edildi. Bu sırada Kılıç’ın 'Lopez' isimli köpeği bir süre ambulansın çevresinde dolaştıktan sonra, atlayıp açık kapıdan içeri girdi. Müdahale sürecinde ambulansta kalan Lopez, Kılıç'ın hastaneye sevkine karar verilince bir yakını tarafından güçlükle indirildi.Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220802/sokak-kopegine-ates-etti-3-cocugu-vurdu-1059419347.html
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köpek, hayvan, antalya, yangın, ambulans

Yangından kurtarılan kadının köpeği, sahibinin yanından bir an olsun ayrılmadı

14:35 03.08.2022
© DHAYangından kurtarılan kadının köpeği, sahibinin yanından bir an olsun ayrılmadı
Yangından kurtarılan kadının köpeği, sahibinin yanından bir an olsun ayrılmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© DHA
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Antalya'da 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan Sinem Kılıç ile annesi ve anneannesi itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilendiği için ambulansta müdahale edilen Kılıç’ın 'Lopez' adlı köpeği, yanından ayrılmadı.
Antalya'da, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde, 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Sinem Kılıç, annesi Gülsebin Kılıç ve anneannesi Leman Sulukçu'nun oturduğu dairede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Apartmanda oturanların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dairede mahsur kalan Sinem Kılıç ile annesi ve anneannesi ekipler tarafından kurtarıldı. Alevler itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yoğun dumandan etkilenen Sinem Kılıç'a ambulansta müdahale edildi. Bu sırada Kılıç’ın 'Lopez' isimli köpeği bir süre ambulansın çevresinde dolaştıktan sonra, atlayıp açık kapıdan içeri girdi. Müdahale sürecinde ambulansta kalan Lopez, Kılıç'ın hastaneye sevkine karar verilince bir yakını tarafından güçlükle indirildi.
Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Sokak köpeğine ateş etti, 3 çocuğu vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
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Sokak köpeğine ateş etti, 3 çocuğu vurdu
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