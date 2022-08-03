https://tr.sputniknews.com/20220803/yangindan-kurtarilan-kadinin-kopegi-sahibinin-yanindan-bir-an-olsun-ayrilmadi-1059456502.html

Yangından kurtarılan kadının köpeği, sahibinin yanından bir an olsun ayrılmadı

Yangından kurtarılan kadının köpeği, sahibinin yanından bir an olsun ayrılmadı

Antalya'da 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan Sinem Kılıç ile annesi ve anneannesi itfaiye tarafından kurtarıldı... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T14:35+0300

2022-08-03T14:35+0300

2022-08-03T14:35+0300

yaşam

köpek

hayvan

antalya

yangın

ambulans

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Antalya'da, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde, 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Sinem Kılıç, annesi Gülsebin Kılıç ve anneannesi Leman Sulukçu'nun oturduğu dairede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Apartmanda oturanların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Dairede mahsur kalan Sinem Kılıç ile annesi ve anneannesi ekipler tarafından kurtarıldı. Alevler itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.Yoğun dumandan etkilenen Sinem Kılıç'a ambulansta müdahale edildi. Bu sırada Kılıç’ın 'Lopez' isimli köpeği bir süre ambulansın çevresinde dolaştıktan sonra, atlayıp açık kapıdan içeri girdi. Müdahale sürecinde ambulansta kalan Lopez, Kılıç'ın hastaneye sevkine karar verilince bir yakını tarafından güçlükle indirildi.Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220802/sokak-kopegine-ates-etti-3-cocugu-vurdu-1059419347.html

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köpek, hayvan, antalya, yangın, ambulans