https://tr.sputniknews.com/20220803/yeni-sicak-hava-dalgasi-gelecek-gunlerde-avrupayi-etkisi-altina-alacak-1059469447.html
Yeni sıcak hava dalgası gelecek günlerde Avrupa'yı etkisi altına alacak
Yeni sıcak hava dalgası gelecek günlerde Avrupa'yı etkisi altına alacak
Rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü Avrupa'nın gelecek günlerde yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği aktarıldı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T20:12+0300
2022-08-03T20:12+0300
2022-08-03T20:12+0300
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İngiltere'nin ulusal meteoroloji servisi Met Office, sıcak hava dalgasının ülke genelinde etkili olacağını ve Avrupa'nın bazı noktalarında termometrelerin 39 santigrat dereceyi göstereceğine dikkati çekti.Avrupa'ya seyahat etmeyi planlayan tatilciler sıcak havalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.Gelecek günlerde Madrid'de sıcaklıkların 39-41, Bordeaux'da 37-38, Roma'da 36-37, Cenevre'de 35-37 santigrat derece civarında seyretmesi bekleniyor.
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Yeni sıcak hava dalgası gelecek günlerde Avrupa'yı etkisi altına alacak
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Rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü Avrupa'nın gelecek günlerde yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği aktarıldı.
İngiltere'nin ulusal meteoroloji servisi Met Office, sıcak hava dalgasının ülke genelinde etkili olacağını ve Avrupa'nın bazı noktalarında termometrelerin 39 santigrat dereceyi göstereceğine dikkati çekti.
Avrupa'ya seyahat etmeyi planlayan tatilciler sıcak havalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Gelecek günlerde Madrid'de sıcaklıkların 39-41, Bordeaux'da 37-38, Roma'da 36-37, Cenevre'de 35-37 santigrat derece civarında seyretmesi bekleniyor.