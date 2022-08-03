https://tr.sputniknews.com/20220803/yok-baskani-ozvar-ddk-ile-es-zamanli-olarak-tarafimizca-da-inceleme-baslatilmistir-1059469668.html

YÖK, 2022 KPSS ile ilgili iddialara ilişkin inceleme başlattı

YÖK, 2022 KPSS ile ilgili iddialara ilişkin inceleme başlattı

YÖK Başkanı Erol Özvar, '2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T20:12+0300

2022-08-03T20:12+0300

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar üzerine inceleme başlattıklarını bildirdi.Özvar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220803/ddk-kpss-ile-ilgili-ankara-cumhuriyet-bassavciligina-suc-duyurusunda-bulundu-1059468052.html

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