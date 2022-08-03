https://tr.sputniknews.com/20220803/yok-baskani-ozvar-ddk-ile-es-zamanli-olarak-tarafimizca-da-inceleme-baslatilmistir-1059469668.html
YÖK, 2022 KPSS ile ilgili iddialara ilişkin inceleme başlattı
YÖK, 2022 KPSS ile ilgili iddialara ilişkin inceleme başlattı
YÖK Başkanı Erol Özvar, '2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T20:12+0300
2022-08-03T20:12+0300
2022-08-03T20:21+0300
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar üzerine inceleme başlattıklarını bildirdi.Özvar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220803/ddk-kpss-ile-ilgili-ankara-cumhuriyet-bassavciligina-suc-duyurusunda-bulundu-1059468052.html
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yök, erol özvar, son dakika
YÖK, 2022 KPSS ile ilgili iddialara ilişkin inceleme başlattı
20:12 03.08.2022 (güncellendi: 20:21 03.08.2022) Abone ol
YÖK Başkanı Erol Özvar, '2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak inceleme başlattıklarını' açıkladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar üzerine inceleme başlattıklarını bildirdi.
Özvar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.