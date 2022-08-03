https://tr.sputniknews.com/20220803/yunanistan-istihbarat-baskani-itiraf-etti-bir-gazeteciyi-casus-yazilimla-izledik-1059472780.html
Yunanistan İstihbarat Başkanı itiraf etti: Bir gazeteciyi casus yazılımla izledik
Yunanistan İstihbarat Başkanı itiraf etti: Bir gazeteciyi casus yazılımla izledik
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, parlamentonun Kurumlar ve Şeffaflık Komitesi oturumunda verdiği ifadede... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T21:59+0300
2022-08-03T21:59+0300
2022-08-03T22:30+0300
dünya
yunanistan
istihbarat
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Yunanistan’da muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PASOK) lideri Nikos Androulakis’in telefonunun casus yazılımla izlendiğine dair şikayette bulunmasının ardından konu parlamentoya gitti.Adroulakis’in bu şikayetinin arından Yunanistan parlamentosunun Kurumlar ve Şeffaflık Komitesi’nde casus yazılım iddialarını görüşmek üzere geçen hafta kapalı bir oturum gerçekleştirildi.Oturuma katılan EYP Başkanı Kontoleoni bir gazeteciyi izlediklerini itiraf etti.29 Temmuz’da düzenlenen oturumunda bulunan iki milletvekilinin Reuters’e verdikleri bilgilere göre, EYP Başkanı Kontoleon, CNN Yunanistan’da çalışan bir finans gazetecisi olan Thanasis Koukakis'i izlediklerini söyledi.Duruşmanın gizli olması nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen milletvekillerinden biri, "İzlemeyi kabul etti, kesinlikle" dedi.Kontoleon ise konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti. Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu da Koukakis'in telefonunun hacklenmesinde kullanıldığı iddia edilen casus yazılımı kullanmadıklarını ve bu yazılımları satan şirketlerle iş yapmadıklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:Androulakis’in söz konusu şikayet, Avrupa Birliği (AB) yetkilileri arasında casus yazılım ticareti ve bu yazılımların kullanımıyla ilgili endişelerin arttığı bir dönemde geldi.
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yunanistan, istihbarat, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
Yunanistan İstihbarat Başkanı itiraf etti: Bir gazeteciyi casus yazılımla izledik
21:59 03.08.2022 (güncellendi: 22:30 03.08.2022) Abone ol
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, parlamentonun Kurumlar ve Şeffaflık Komitesi oturumunda verdiği ifadede, teşkilatın bir gazeteciye yönelik casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu itiraf etti.
Yunanistan’da muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PASOK) lideri Nikos Androulakis’in telefonunun casus yazılımla izlendiğine dair şikayette bulunmasının ardından konu parlamentoya gitti.
Adroulakis’in bu şikayetinin arından Yunanistan parlamentosunun Kurumlar ve Şeffaflık Komitesi’nde casus yazılım iddialarını görüşmek üzere geçen hafta kapalı bir oturum gerçekleştirildi.
Oturuma katılan EYP Başkanı Kontoleoni bir gazeteciyi izlediklerini itiraf etti.
29 Temmuz’da düzenlenen oturumunda bulunan iki milletvekilinin Reuters’e verdikleri bilgilere göre, EYP Başkanı Kontoleon, CNN Yunanistan’da çalışan bir finans gazetecisi olan Thanasis Koukakis'i izlediklerini söyledi.
Duruşmanın gizli olması nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen milletvekillerinden biri, "İzlemeyi kabul etti, kesinlikle" dedi.
Kontoleon ise konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti. Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu da Koukakis'in telefonunun hacklenmesinde kullanıldığı iddia edilen casus yazılımı kullanmadıklarını ve bu yazılımları satan şirketlerle iş yapmadıklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
“Hükümetin saklayacak bir şeyi yok ve adalet sistemine davaları kapsamlı bir şekilde soruşturması için da çağrı yaptık.”
Androulakis’in söz konusu şikayet, Avrupa Birliği (AB) yetkilileri arasında casus yazılım ticareti ve bu yazılımların kullanımıyla ilgili endişelerin arttığı bir dönemde geldi.