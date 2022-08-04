Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220804/-mansur-yavasin-polis-ve-jandarmaya-ucretsiz-baskentray-onerisi-reddedildi-1059518202.html
Mansur Yavaş’ın polis ve jandarmaya ücretsiz BaşkentRay önerisi reddedildi
Mansur Yavaş’ın polis ve jandarmaya ücretsiz BaşkentRay önerisi reddedildi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın polis ve jandarma personelinin BaşkentRay'dan da ücretsiz yararlanmasını öngören teklifi UKOME toplantısında... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T20:54+0300
2022-08-04T21:30+0300
türkiye
mansur yavaş
ukome
jandarma
polis
ankara büyükşehir belediyesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050654681_0:0:1466:826_1920x0_80_0_0_3b76c13e460e4299c7bde676990db2f3.jpg
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı.Gazete Duvar'ın haberine göre ABB Başkanı Mansur Yavaş, toplantıda polis ve jandarma personeli için EGO otobüsleri ve metroda olduğu gibi BaşkentRay'da da ücretsiz kullanım hakkı verilmesini teklif etti.UKOME toplantısında ele alınan teklif, TCDD, Ulaştırma Bakanlığı ve diğer kurum temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050654681_22:0:1438:1062_1920x0_80_0_0_bc93454a3f9c713ce66e3e360bbf4a14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mansur yavaş, ukome, jandarma, polis, ankara büyükşehir belediyesi

Mansur Yavaş’ın polis ve jandarmaya ücretsiz BaşkentRay önerisi reddedildi

20:54 04.08.2022 (güncellendi: 21:30 04.08.2022)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
Abone olTelegram
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın polis ve jandarma personelinin BaşkentRay'dan da ücretsiz yararlanmasını öngören teklifi UKOME toplantısında reddedildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı.
Gazete Duvar'ın haberine göre ABB Başkanı Mansur Yavaş, toplantıda polis ve jandarma personeli için EGO otobüsleri ve metroda olduğu gibi BaşkentRay'da da ücretsiz kullanım hakkı verilmesini teklif etti.
UKOME toplantısında ele alınan teklif, TCDD, Ulaştırma Bakanlığı ve diğer kurum temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала