https://tr.sputniknews.com/20220804/-mansur-yavasin-polis-ve-jandarmaya-ucretsiz-baskentray-onerisi-reddedildi-1059518202.html
Mansur Yavaş’ın polis ve jandarmaya ücretsiz BaşkentRay önerisi reddedildi
Mansur Yavaş’ın polis ve jandarmaya ücretsiz BaşkentRay önerisi reddedildi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın polis ve jandarma personelinin BaşkentRay'dan da ücretsiz yararlanmasını öngören teklifi UKOME toplantısında... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T20:54+0300
2022-08-04T20:54+0300
2022-08-04T21:30+0300
türkiye
mansur yavaş
ukome
jandarma
polis
ankara büyükşehir belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı.Gazete Duvar'ın haberine göre ABB Başkanı Mansur Yavaş, toplantıda polis ve jandarma personeli için EGO otobüsleri ve metroda olduğu gibi BaşkentRay'da da ücretsiz kullanım hakkı verilmesini teklif etti.UKOME toplantısında ele alınan teklif, TCDD, Ulaştırma Bakanlığı ve diğer kurum temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.
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mansur yavaş, ukome, jandarma, polis, ankara büyükşehir belediyesi
Mansur Yavaş’ın polis ve jandarmaya ücretsiz BaşkentRay önerisi reddedildi
20:54 04.08.2022 (güncellendi: 21:30 04.08.2022) Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın polis ve jandarma personelinin BaşkentRay'dan da ücretsiz yararlanmasını öngören teklifi UKOME toplantısında reddedildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı.
Gazete Duvar'ın haberine
göre ABB Başkanı Mansur Yavaş, toplantıda polis ve jandarma personeli için EGO otobüsleri ve metroda olduğu gibi BaşkentRay'da da ücretsiz kullanım hakkı verilmesini teklif etti.
UKOME toplantısında ele alınan teklif, TCDD, Ulaştırma Bakanlığı ve diğer kurum temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.