https://tr.sputniknews.com/20220804/-mansur-yavasin-polis-ve-jandarmaya-ucretsiz-baskentray-onerisi-reddedildi-1059518202.html

Mansur Yavaş’ın polis ve jandarmaya ücretsiz BaşkentRay önerisi reddedildi

Mansur Yavaş’ın polis ve jandarmaya ücretsiz BaşkentRay önerisi reddedildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın polis ve jandarma personelinin BaşkentRay'dan da ücretsiz yararlanmasını öngören teklifi UKOME toplantısında... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T20:54+0300

2022-08-04T20:54+0300

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türkiye

mansur yavaş

ukome

jandarma

polis

ankara büyükşehir belediyesi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı.Gazete Duvar'ın haberine göre ABB Başkanı Mansur Yavaş, toplantıda polis ve jandarma personeli için EGO otobüsleri ve metroda olduğu gibi BaşkentRay'da da ücretsiz kullanım hakkı verilmesini teklif etti.UKOME toplantısında ele alınan teklif, TCDD, Ulaştırma Bakanlığı ve diğer kurum temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.

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mansur yavaş, ukome, jandarma, polis, ankara büyükşehir belediyesi