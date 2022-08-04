https://tr.sputniknews.com/20220804/15-temmuz-sehitler-koprusunde-kacak-gocmen-operasyonu-1059492846.html
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaçak göçmen operasyonu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaçak göçmen operasyonu
Üsküdar'da polisin dur ihtarına uymayan bir kamyonet 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü çıkışında durduruldu. Kamyonetten 56 kaçak göçmen ve şişme bot çıktı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T11:55+0300
2022-08-04T11:55+0300
2022-08-04T11:55+0300
yaşam
15 temmuz şehitler köprüsü
kaçak göçmen
operasyon
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İstanbul’da bir kamyonetten 56 kaçak göçmen çıktı.Üsküdar ilçesinde önceki gün Avrupa Yakası yönünden Anadolu Yakası istikametine seyreden kamyonet polisin dur ihtarına uymadı.Kamyonet, yaşanan takip sonucu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında durduruldu.Araç içinde, üst üste bindirilmiş halde yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı.Polisin dur ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan araç sürücüsü A.K.(48) yakalanarak gözaltına alındı.Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, araçta yapılan aramada şişme bot, 22 bidon içerisinde 660 litre yakıt ve şoförün üzerinden 4 bin lira para ele geçirildi.Bin dolara Yunanistan'a geçişYapılan araştırmada, ülkeye illegal yollardan geçen düzensiz göçmenlerin, yine kaçak yollardan Yunanistan'a geçmek için insan kaçakçılarıyla bin dolar karşılığında anlaştıkları tespit edildi.Gözaltına alınan ve emniyette ifade veren araç şoförü A.K. dün çıkarıldığı mahkemece “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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15 temmuz şehitler köprüsü, kaçak göçmen, operasyon
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaçak göçmen operasyonu
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Üsküdar'da polisin dur ihtarına uymayan bir kamyonet 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü çıkışında durduruldu. Kamyonetten 56 kaçak göçmen ve şişme bot çıktı.
İstanbul’da bir kamyonetten 56 kaçak göçmen çıktı.
Üsküdar ilçesinde önceki gün Avrupa Yakası yönünden Anadolu Yakası istikametine seyreden kamyonet polisin dur ihtarına uymadı.
Kamyonet, yaşanan takip sonucu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında durduruldu.
Araç içinde, üst üste bindirilmiş halde yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı.
Polisin dur ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan araç sürücüsü A.K.(48) yakalanarak gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, araçta yapılan aramada şişme bot, 22 bidon içerisinde 660 litre yakıt ve şoförün üzerinden 4 bin lira para ele geçirildi.
Bin dolara Yunanistan'a geçiş
Yapılan araştırmada, ülkeye illegal yollardan geçen düzensiz göçmenlerin, yine kaçak yollardan Yunanistan'a geçmek için insan kaçakçılarıyla bin dolar karşılığında anlaştıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan ve emniyette ifade veren araç şoförü A.K. dün çıkarıldığı mahkemece “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.