https://tr.sputniknews.com/20220804/200-euro-ile-sigarasini-yakti-tepki-yagdi-gorgusuzluk-zengin-olsa-ne-olur-1059504618.html
200 euro ile sigarasını yaktı, tepki yağdı: 'Görgüsüzlük, zengin olsa ne olur?'
200 euro ile sigarasını yaktı, tepki yağdı: 'Görgüsüzlük, zengin olsa ne olur?'
Kırşehir'de özel bir hastane sahibinin oğlu ve yeğeni 200 euro ile sigara yakarak video çekti. Çektiği videoyu sosyal medyada yayınlayan kişiye tepki yağdı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T15:51+0300
2022-08-04T15:51+0300
2022-08-04T15:56+0300
sigara
yaşam
euro
yakma
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Kırşehir'de bulunan özel bir hastanenin sahibinin oğlu ve yeğeni, yaptıkları davranışla sosyal medyanın gündemine oturdu. Birlikte vakit geçiren iki kuzen E.G. ve S.G., 200 euro ile sigara yakıp kahve içti. Parayla sigaranın yakılarak kahve içildiği görüntü iddiaya göre E.G. tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Tepki çeken video sosyal medya üzerinden elden ele dolaştı. Videoyu izleyen Kırşehirlilerden ise tepki yorumları art arda geldi. Kimisi, “Görgüsüzlük, zengin olsa ne olur?” yorumunda bulunurken, “Zenginin malı züğürdün çenesini yorar” yorumları da yapıldı.Hastane sahibi M.G.'nin de sosyal medya hesabında daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren paylaşımlar yapılmış, M.G. sosyal medya hesaplarının çalındığını ve paylaşımları kendisinin yapmadığını öne sürmüştü.
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sigara, euro, yakma
200 euro ile sigarasını yaktı, tepki yağdı: 'Görgüsüzlük, zengin olsa ne olur?'
15:51 04.08.2022 (güncellendi: 15:56 04.08.2022) Abone ol
Kırşehir'de özel bir hastane sahibinin oğlu ve yeğeni 200 euro ile sigara yakarak video çekti. Çektiği videoyu sosyal medyada yayınlayan kişiye tepki yağdı.
Kırşehir'de bulunan özel bir hastanenin sahibinin oğlu ve yeğeni, yaptıkları davranışla sosyal medyanın gündemine oturdu. Birlikte vakit geçiren iki kuzen E.G. ve S.G., 200 euro ile sigara yakıp kahve içti. Parayla sigaranın yakılarak kahve içildiği görüntü iddiaya göre E.G. tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Tepki çeken video sosyal medya üzerinden elden ele dolaştı. Videoyu izleyen Kırşehirlilerden ise tepki yorumları art arda geldi. Kimisi, “Görgüsüzlük, zengin olsa ne olur?” yorumunda bulunurken, “Zenginin malı züğürdün çenesini yorar” yorumları da yapıldı.
Hastane sahibi M.G.'nin de sosyal medya hesabında daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren paylaşımlar yapılmış, M.G. sosyal medya hesaplarının çalındığını ve paylaşımları kendisinin yapmadığını öne sürmüştü.