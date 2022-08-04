https://tr.sputniknews.com/20220804/200-euro-ile-sigarasini-yakti-tepki-yagdi-gorgusuzluk-zengin-olsa-ne-olur-1059504618.html

200 euro ile sigarasını yaktı, tepki yağdı: 'Görgüsüzlük, zengin olsa ne olur?'

200 euro ile sigarasını yaktı, tepki yağdı: 'Görgüsüzlük, zengin olsa ne olur?'

Kırşehir'de özel bir hastane sahibinin oğlu ve yeğeni 200 euro ile sigara yakarak video çekti. Çektiği videoyu sosyal medyada yayınlayan kişiye tepki yağdı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T15:51+0300

2022-08-04T15:51+0300

2022-08-04T15:56+0300

sigara

yaşam

euro

yakma

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Kırşehir'de bulunan özel bir hastanenin sahibinin oğlu ve yeğeni, yaptıkları davranışla sosyal medyanın gündemine oturdu. Birlikte vakit geçiren iki kuzen E.G. ve S.G., 200 euro ile sigara yakıp kahve içti. Parayla sigaranın yakılarak kahve içildiği görüntü iddiaya göre E.G. tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Tepki çeken video sosyal medya üzerinden elden ele dolaştı. Videoyu izleyen Kırşehirlilerden ise tepki yorumları art arda geldi. Kimisi, “Görgüsüzlük, zengin olsa ne olur?” yorumunda bulunurken, “Zenginin malı züğürdün çenesini yorar” yorumları da yapıldı.Hastane sahibi M.G.'nin de sosyal medya hesabında daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren paylaşımlar yapılmış, M.G. sosyal medya hesaplarının çalındığını ve paylaşımları kendisinin yapmadığını öne sürmüştü.

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sigara, euro, yakma