https://tr.sputniknews.com/20220804/3-universiteye-rektor-atandi-1059484662.html
3 üniversiteye rektör atandı
3 üniversiteye rektör atandı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Düzce ve Gebze Teknik üniversitelerine rektör atandı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T02:44+0300
2022-08-04T02:44+0300
2022-08-04T02:44+0300
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üniversite
rektör
atama
resmi gazete
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.
https://tr.sputniknews.com/20220804/osym-baskanligina-prof-bayram-ali-ersoy-atandi--1059484001.html
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üniversite, rektör, atama, resmi gazete
3 üniversiteye rektör atandı
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Düzce ve Gebze Teknik üniversitelerine rektör atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.