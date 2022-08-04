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3 üniversiteye rektör atandı
3 üniversiteye rektör atandı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Düzce ve Gebze Teknik üniversitelerine rektör atandı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
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üniversite
rektör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.
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üniversite, rektör, atama, resmi gazete

3 üniversiteye rektör atandı

02:44 04.08.2022
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Düzce ve Gebze Teknik üniversitelerine rektör atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.
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