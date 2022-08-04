30 yıl önce vefat eden kuzeninin mezarını ararken bin 500 yıllık Bizans mezarını buldu

© İHA Elektrik Mühendisi olan İskender Şengör, “Abanalıyım. 25-30 yıldır da bu bölgenin tarihi ile ilgili amatör olarak araştırmalar yapıyorum. Abana ilçemiz, geçmiş dönem yani milattan sonra 500 yıllara yakın olduğu bilinen bir ilçe. Aeginetes kentinin yerleşim yeri oluyor. Esas yeri Samsun gibi görünüyor ama Abana ilçemizde de bazı o döneme ait kalıntılar var. İlçemizde sel felaketinden önce bu yol çalışması yapılmadan önce bu mezar kalıntılarını ben görmüştüm. Onunla ilgili bazı yerlere yazı yazmıştım. Ama yol çalışması yapılırken buralar hasar gördü mü görmedi mi diye dün Hayati Tahsin Yılmaz amcamız ile birlikte o da Abana ilçemizle ilgili tarihi araştırmalar yapan birisidir. Buralarda gezinirken küçük bir delik fark ettim. Taşı oyup içerisine baktığımda içerisinde mezar bulduk. Muhtemelen Bizans yapısı bir mezar ve milattan sonra 500-800 yılları arasında olabilir. O döneme ait bir mezar. Günümüzden bin 500 yıl öncesine kadar bu mezar gidebilir. Mezar tamamen ortaya çıkartılıp içerisindeki buluntularda ortaya çıkartılınca o zaman ortaya çıkacaktır. Ama burada bir yapı var. Yanında başka mezarlarda var. Ben zaten mezarı görür görmez hemen polisi aradım. Onlarda Kastamonu Müze Müdürlüğünü aradılar. Şimdi de Müzeden ekipler geldiler. Şu anda bulduğumuz mezar ile ilgili çalışmalarda başlıyor” diye konuştu.