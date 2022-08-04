https://tr.sputniknews.com/20220804/ab-inbev-efes-rusyadaki-bazi-populer-ithal-bira-markalarini-yerellestirdi-1059516787.html

AB InBev Efes, Rusya'daki bazı popüler ithal bira markalarını yerelleştirdi

AB InBev Efes, Rusya'daki bazı popüler ithal bira markalarını yerelleştirdi

Rusya'nın en büyük bira üreticilerinden AB InBev Efes, Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde ve Brune gibi ithal bira markalarının üretimini yerelleştirdiğini... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T20:04+0300

2022-08-04T20:04+0300

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ukrayna krizi

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ab

bira

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efes

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AB InBev Efes’tan yapılan açıklamada, “Piyasanın genelinde görülen lojistik zorluklara bağlı olarak ticari süreçlerin sorunsuz işlemesi ve ürün bulunabilirliğin sağlanması amacıyla yerelleştirme kararı alındı. Artık şirket bünyesinde Ulyanovsk, Kaluga, Omsk, Voljskiy, Saransk, Klin ve İvanov'daki fabrikalarda yerelleştirilmiş markalar üretilecek” ifadeleri kullanıldı.Şirketin Pazarlama Müdürü Olga Gavrilenko, Spaten, Franziskaner, Leffe markalarının Rusya'nın en popülerler markaları arasında yer aldığını belirterek, “Söz konusu markaların üretimlerini yerelleştirirken, uygun fiyat ve kalite ile birlikte, tüm satış kanallarında ürünlerin geniş bir şekilde temsilini koruduk” dedi.Rusya'da 11, Ukrayna'da 3 bira fabrikası bulunan AB InBev Efes, ithal markaların yerelleştirilmesinin yanı sıra portföyünü çeşitlendirme stratejisini de sürdürüyor.Nisan ayında Belçikalı bira üreticisi AB InBev, kontrol gücü olmayan hissesini Rusya ve Ukrayna'daki varlıklarını birleştiren AB InBev ve Anadolu Efes girişimine satmaya karar verdiğini ve Anadolu Efes ile görüşmelerin sürdüğünü duyurmuştu.AB InBev Efes, Anadolu Efes ile Anheuser-Busch InBev'in Rusya ve Ukrayna'daki varlıklarını birleşmeleri sonucunda 2018 yılında kuruldu.2019 yılında Rusya bira piyasasında pazar payını artıran AB InBev Efes, Carlsberg'i geçerek lider duruma yükseldi. Şirketin ürettiği markalar arasında Spaten, Stella Artois, Hoegaarden, Klinskoye, Stariy Melnik iz Boçonka ve diğerleri bulunuyor.

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rusya, ab, bira, rospatent, efes