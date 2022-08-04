https://tr.sputniknews.com/20220804/abb-melih-gokcekten-50-ay-sonra-geri-alinabilen-zirhli-cip-3-milyon-659-bin-tlye-satildi-1059507501.html

ABB: Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınabilen zırhlı cip 3 milyon 659 bin TL'ye satıldı

ABB: Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınabilen zırhlı cip 3 milyon 659 bin TL'ye satıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski belediye başkanı Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınabilen 2013 model zırhlı cipin 3 milyon 650 bin TL bedelle... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T16:52+0300

2022-08-04T16:52+0300

2022-08-04T16:57+0300

melih gökçek

ekonomi

ankara büyükşehir belediyesi

cip

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediyeye ait olan ve belediye başkanlığı görevinin bitmesinin ardından Melih Gökçek'ten ısrarla geri istenen ve 50 ay sonra geri alınabilen 2013 model zırhlı cipin, 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldığını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

https://tr.sputniknews.com/20220729/melih-gokcek-mansur-yavasta-vizyon-yok-ankaparkin-perisan-olusunun-tek-sebebi-o-1059297095.html

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melih gökçek, ankara büyükşehir belediyesi, cip