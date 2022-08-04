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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220804/abd-disisleri-bakani-blinkendan-turkiyeye-ovgu-1059509307.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye'ye övgü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye'ye övgü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'yi tahıl sevkiyatında gösterdiği diplomatik... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T17:23+0300
2022-08-04T17:23+0300
ukrayna krizi
abd
türkiye
ukrayna
tahıl
anlaşma
antony blinken
mevlüt çavuşoğlu
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin başlamasından bu yana Karadeniz'den ayrılan ilk Ukrayna tahıl sevkiyatına yol açan Türk diplomatik çabalarını övdü" ifadelerine yer verildi.Görüşmede, Blinken'ın, tahıl anlaşması kapsamında daha fazla geminin Ukrayna limanlarından kalkabilmesini sağlamak için birlikte çalışmanın önemini vurguladığı ve 'Moskova'yı verdiği taahhütlerden sorumlu tutmanın' öneminin altını çizdiği aktarıldı.Karabağ'a kalıcı çözümBlinken'ın görüşmede, Karabağ sorununu da gündeme getirdiği belirtilerek ABD'nin benzer fikirdeki ortaklarla ve AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak, kalıcı bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olmak için çaba göstermeye hazır olduğunu kaydettiğine işaret edildi.Blinken ve Çavuşoğlu'nun eş güdümü ilerletmeyi ve NATO birliğini güçlendirmeyi ele aldıkları da kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220803/rusya-savunma-bakanligi-daglik-karabagda-ateskes-ihlal-edildi-1059472738.html
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abd, türkiye, ukrayna, tahıl, anlaşma, antony blinken, mevlüt çavuşoğlu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye'ye övgü

17:23 04.08.2022
© REUTERS / Olivier DoulieryAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© REUTERS / Olivier Douliery
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'yi tahıl sevkiyatında gösterdiği diplomatik çabalardan dolayı övdü.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin başlamasından bu yana Karadeniz'den ayrılan ilk Ukrayna tahıl sevkiyatına yol açan Türk diplomatik çabalarını övdü" ifadelerine yer verildi.
Görüşmede, Blinken'ın, tahıl anlaşması kapsamında daha fazla geminin Ukrayna limanlarından kalkabilmesini sağlamak için birlikte çalışmanın önemini vurguladığı ve 'Moskova'yı verdiği taahhütlerden sorumlu tutmanın' öneminin altını çizdiği aktarıldı.

Karabağ'a kalıcı çözüm

Blinken'ın görüşmede, Karabağ sorununu da gündeme getirdiği belirtilerek ABD'nin benzer fikirdeki ortaklarla ve AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak, kalıcı bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olmak için çaba göstermeye hazır olduğunu kaydettiğine işaret edildi.
Blinken ve Çavuşoğlu'nun eş güdümü ilerletmeyi ve NATO birliğini güçlendirmeyi ele aldıkları da kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
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