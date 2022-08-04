https://tr.sputniknews.com/20220804/abd-elciliginin-16-binlik-personeli-var-sadr-grubundan-bir-gun-abd-isgaline-itiraz-duyulmadi-1059567374.html

'ABD elçiliğinin 16 binlik personeli var, Sadr grubundan bir gün ABD işgaline itiraz duyulmadı'

'ABD elçiliğinin 16 binlik personeli var, Sadr grubundan bir gün ABD işgaline itiraz duyulmadı'

Alptekin Dursunoğlu’na göre, Irak'taki siyasi krizi derinleştiren Mukteda Sadr çoğunluk hükümeti kuramayınca meclisi sabote edip adeta darbe yapıyor... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T22:47+0300

2022-08-04T22:47+0300

2022-08-05T22:51+0300

eksen

irak

mukteda el-sadr

falih feyyad

abd

irak işgali

kdp

şii

saddam

bağdat

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Irak'ta ekimdeki genel seçimlerin ardından hükümet hala kurulamazken, Şiilerin 'ayrıksı' lideri Mukteda el Sadr'dan siyasi krizi derinleştirecek yeni adımlar geldi. Seçimlerden birinci parti çıkmasına rağmen arzuladığı çoğunluk hükümetini kuramayıp grubuyla birlikte meclisi terk eden Sadr, şimdi de taraftarlarını yasama kurumuna salmış durumda. Sadr hareketi Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu 'Yeşil Bölge'de meclis dahil olmak üzere oturma eylemi başlatırken, Sadr da terk ettiği meclisin fesh edilerek erken seçime gidilmesini talep etti. Taraftarlarına talepleri yerine gelinceye kadar oturma eylemine devam etmeleri çağrısı yaptı. Sadr, Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin, devlet kurumlarını boşaltılması talebini yerine getirecek gibi görünmüyor.Sadr'a rakip Haşdi grubunun lideri Falih el-Feyyad ise erken seçim çağrısını reddetti. ABD'nin işgalle anayasasını yazdırdığı Irak'ta çok parçalı siyasi yapı yönetimin konsensüsle kurulmasını gerektirirken, Sadr, parçası olduğu Irak siyasetinde 'devrim' çağrıları yapıyor.Gelişmeleri Yakın Doğu Haber sitesinin kurucusu ve araştırmacı yazar Alptekin Dursunoğlu ile konuştuk.‘Sadr uzlaşma değil çoğunluk hükümeti istiyor, başaramıyor'Alptekin Dursunoğlu’na göre, 2005'ten bu yana uzlaşma hükümetinin geçerli olduğu Irak'ta Mukteda el Sadr, çoğunluk hükümeti kurmaya çalışıyor. Ancak 320 sandalyeli mecliste müttefiklerine rağmen gücünün buna yetmediğini belirten Dursunoğlu, bu yüzden hamlelerini rakiplerini suçlama üzerine kuruyor:'Sadr'ın grubunu meclisten istifa ettirerek yaptığı blöf işe yaramadı'Dursunoğlu, Sadr’ın kendisi ve grubundaki 73 vekili istifa ettirerek yaptığı blöfün işe yaramadığını, istifaların hem Meclis Başkanı hem de meclis oylamasında kabul edilmesiyle Sadr'ın kendi grubunu tasfiye ettiğini anımsattı. Dursunoğlu, meclis aritmetiğinin Şiilerin rakip Koordinasyon Kurulu'nun lehine dönmesi ve Sudani başbakanlığının gündeme taşınması karşısında sıkışan Sadr'ın bu kez de meclis baskınını devreye soktuğunu vurguladı:'ABD elçiliğinin 16 binlik personeli var, Sadr grubundan bir gün ABD işgaline itiraz duyulmadı'Lübnan ve Irak gibi ülkelerin siyasetinde yabancı ülkelerin etkinliğinin bir gerçeklik ve sorun olduğunu belirten Dursunoğlu, ancak Sadr'ın sözünü ettiği 'bağımsızlıkla' ilgili sorunlu bir duruşu olduğunu vurguladı. Sadr'ın İran'ı eleştirirken işgalci ABD'ye hiçbir zaman itiraz etmediğini ve kendisinin de Suudi Arabistan ve BAE'ye yakın olduğunu anımsatan Dursunoğlu, 'ulusalcılık ve bağımsızlık' vurgularının da sadece söylemden ibaret olduğunun altını çizdi:'Sadr’ın kitlesi olduğu gibi karşı tarafın da bir kitlesi var'Mukteda Sadr'ın sırf kendi istediği olmadığı için taraftarlarını sokağa döktüğünü ve meclisi çalıştırmayarak açıkça darbe yaptığı görüşündeki Dursunoğlu, rakiplerinin de kalabalık kitleleri bulunduğu ve onların sokağa sürülmesi durumunda ülkeyi iç savaşa taşıyabilecek bir sürecin tetiklenebileceğini belirtti:'KDP makam paylaşma geleneğini bırakarak cumhurbaşkanlığını da istiyor'Dursunoğlu, Irak'ta diğer sıkıntılı durumun ise cumhurbaşkanını çıkarması gereken Kürtlerin KDP'nin talepleri nedeniyle süreci zorlaması olduğunu belirtti:'Amerika’nın elinin değdiği yerden hayır gelir mi?'Kanun Devleti ittifakının lideri olarak Maliki'nin Sadr'dan sonra en büyük grubun lideri olduğunu belirten Dursunoğlu, Maliki ile Sadr arasında uzun süreye yayılan sorunlara atıfta bulundu:'Sadr siyasal süreci sabote etmeye çalışıyor, karşı taraf sorumlu hareket ediyor'Dursunoğlu'na göre Sadr, taraftarlarını sokağa dökerek yeni bir seçimlerle daha güçlü gelme hesabı yapıyor. Ancak rakiplerinin halkın iki kesimini karşı karşıya getirmemek için sorumlu hareket ettiklerini söyleyen Dursunoğlu, Koordinasyon Çerçevesi'nin tutumunun sonucu belirleyeceğini ekledi:

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saddam

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2022

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irak, mukteda el-sadr, falih feyyad, abd, irak işgali, kdp, şii, saddam, bağdat, meclis, eylem