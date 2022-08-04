Türkiye
SON DAKİKA I ÖSYM Başkanlığına Prof. Bayram Ali Ersoy atandı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220804/abd-yeni-start-anlasmasiyla-ilgili-gorusmelerin-tarihini-ukraynaya-bagladi-1059481566.html
ABD, Yeni START anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin tarihini Ukrayna’ya bağladı
ABD, Yeni START anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin tarihini Ukrayna’ya bağladı
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın silahlanma kontrolünden sorumlu Bakan Yardımcısı Jenkins, yeni START'ın yerini alacak anlaşma konusunda Rusya’yla görüşmelerin... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T01:15+0300
2022-08-04T01:17+0300
start
abd
rusya
dünya
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049393615_0:0:3032:1707_1920x0_80_0_0_635b7ac0679bf12fc0de827ced372570.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın silahlanma kontrolünden sorumlu Bakan Yardımcısı Bonnie Jenkins, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) yerini alacak anlaşma konusunda Rusya’yla görüşmelerin yeniden başlayacağı somut tarih belirlemediklerini belirtti.Jenkins, bugünkü basın toplantısında, RIA Novosti muhabirinin, 2021 yılında 2026’ya dek uzatılan Yeni START anlaşmasının yerini alacak olası anlaşmayla ilgili görüşmelerin ne zaman başlayacağı sorusu üzerine, “Bunun ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin somut tarih belirlemedik” dedi.Rusya’nın, Ukrayna’daki durumla ilgili “iyi niyet sergilediği” zaman görüşmelere döneceklerini söyleyen Jenkins, “Bu, şu anda değerlendirdiğimiz parametre” ifadesini kullandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049393615_303:0:3032:2047_1920x0_80_0_0_2a17aac2abcb9e6259e37a7cae4c2947.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
start, abd, rusya, ukrayna krizi

ABD, Yeni START anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin tarihini Ukrayna’ya bağladı

01:15 04.08.2022 (güncellendi: 01:17 04.08.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girİsviçre, Cenevre, Rusya, Amerika, bayrak
İsviçre, Cenevre, Rusya, Amerika, bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın silahlanma kontrolünden sorumlu Bakan Yardımcısı Jenkins, yeni START'ın yerini alacak anlaşma konusunda Rusya’yla görüşmelerin yeniden başlayacağı bir tarih belirlenmediğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın silahlanma kontrolünden sorumlu Bakan Yardımcısı Bonnie Jenkins, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) yerini alacak anlaşma konusunda Rusya’yla görüşmelerin yeniden başlayacağı somut tarih belirlemediklerini belirtti.
Jenkins, bugünkü basın toplantısında, RIA Novosti muhabirinin, 2021 yılında 2026’ya dek uzatılan Yeni START anlaşmasının yerini alacak olası anlaşmayla ilgili görüşmelerin ne zaman başlayacağı sorusu üzerine, “Bunun ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin somut tarih belirlemedik” dedi.
Rusya’nın, Ukrayna’daki durumla ilgili “iyi niyet sergilediği” zaman görüşmelere döneceklerini söyleyen Jenkins, “Bu, şu anda değerlendirdiğimiz parametre” ifadesini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала