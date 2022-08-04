https://tr.sputniknews.com/20220804/abd-yeni-start-anlasmasiyla-ilgili-gorusmelerin-tarihini-ukraynaya-bagladi-1059481566.html
ABD, Yeni START anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin tarihini Ukrayna’ya bağladı
ABD, Yeni START anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin tarihini Ukrayna’ya bağladı
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın silahlanma kontrolünden sorumlu Bakan Yardımcısı Jenkins, yeni START'ın yerini alacak anlaşma konusunda Rusya’yla görüşmelerin... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T01:15+0300
2022-08-04T01:15+0300
2022-08-04T01:17+0300
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ukrayna krizi
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın silahlanma kontrolünden sorumlu Bakan Yardımcısı Bonnie Jenkins, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) yerini alacak anlaşma konusunda Rusya’yla görüşmelerin yeniden başlayacağı somut tarih belirlemediklerini belirtti.Jenkins, bugünkü basın toplantısında, RIA Novosti muhabirinin, 2021 yılında 2026’ya dek uzatılan Yeni START anlaşmasının yerini alacak olası anlaşmayla ilgili görüşmelerin ne zaman başlayacağı sorusu üzerine, “Bunun ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin somut tarih belirlemedik” dedi.Rusya’nın, Ukrayna’daki durumla ilgili “iyi niyet sergilediği” zaman görüşmelere döneceklerini söyleyen Jenkins, “Bu, şu anda değerlendirdiğimiz parametre” ifadesini kullandı.
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start, abd, rusya, ukrayna krizi
ABD, Yeni START anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin tarihini Ukrayna’ya bağladı
01:15 04.08.2022 (güncellendi: 01:17 04.08.2022) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın silahlanma kontrolünden sorumlu Bakan Yardımcısı Jenkins, yeni START'ın yerini alacak anlaşma konusunda Rusya’yla görüşmelerin yeniden başlayacağı bir tarih belirlenmediğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın silahlanma kontrolünden sorumlu Bakan Yardımcısı Bonnie Jenkins, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) yerini alacak anlaşma konusunda Rusya’yla görüşmelerin yeniden başlayacağı somut tarih belirlemediklerini belirtti.
Jenkins, bugünkü basın toplantısında, RIA Novosti muhabirinin, 2021 yılında 2026’ya dek uzatılan Yeni START anlaşmasının yerini alacak olası anlaşmayla ilgili görüşmelerin ne zaman başlayacağı sorusu üzerine, “Bunun ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin somut tarih belirlemedik” dedi.
Rusya’nın, Ukrayna’daki durumla ilgili “iyi niyet sergilediği” zaman görüşmelere döneceklerini söyleyen Jenkins, “Bu, şu anda değerlendirdiğimiz parametre” ifadesini kullandı.