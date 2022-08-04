https://tr.sputniknews.com/20220804/abdde-issizlik-maasi-basvurulari-beklenenden-fazla-artti-1059507025.html

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Temmuz ile biten haftada 260 bine çıkarak beklenenden fazla yükseliş gösterdi. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T16:45+0300

2022-08-04T16:45+0300

2022-08-04T16:52+0300

ekonomi

abd

işsizlik

işsizlik maaşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051115556_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8cb46f3930c2b302ecde4ffec604dc5c.jpg

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 30 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi artarak 260 bine çıktı.Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 259 bin olması öngörülüyordu.İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 256 binden 254 bine revize edildi.Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 6 bin artarak 254 bin 750'ye yükseldi.Süregelen işsizlik başvuruları ise 23 Temmuz ile biten haftada 48 bin kişi artarak 1 milyon 416 bin seviyesine çıktı.Analistler, işsizlik maaşına ilişkin son verilerin sıkı iş gücü piyasasında bir miktar yumuşamaya işaret ettiğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220804/ingiltere-merkez-bankasi-yil-sonunda-resesyon-bekliyor-1059501566.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, işsizlik, işsizlik maaşı