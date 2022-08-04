https://tr.sputniknews.com/20220804/abdde-patlama-4-olu--1059525340.html

ABD'de patlama: 4 ölü

ABD'de patlama: 4 ölü

ABD Nebraska'da iki evde patlama oldu. İlk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybetti. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T23:54+0300

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nebraska

patlama

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ABD'nin Nebraska eyaletinde iki evde patlama meydana geldi. Nebraska polisi, patlamaların saldırı sonucu gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruyor. Öte yandan, patlamaların meydana geldiği bölgede güvenlik kameralarına yakalanan bir aracın arandığı bildirildi. Kurbanların akraba olup olmadığı teyit edilemezken güvenlik güçlerinin açıklamasında, olay yerleri arasında 'bağlantı olmadığını söylemek zor olur' ifadesi yer aldı.

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abd, nebraska, patlama