https://tr.sputniknews.com/20220804/abdde-patlama-4-olu--1059525340.html
ABD'de patlama: 4 ölü
ABD'de patlama: 4 ölü
ABD Nebraska'da iki evde patlama oldu. İlk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybetti. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T23:54+0300
2022-08-04T23:54+0300
2022-08-05T01:04+0300
dünya
abd
nebraska
patlama
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ABD'nin Nebraska eyaletinde iki evde patlama meydana geldi. Nebraska polisi, patlamaların saldırı sonucu gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruyor. Öte yandan, patlamaların meydana geldiği bölgede güvenlik kameralarına yakalanan bir aracın arandığı bildirildi. Kurbanların akraba olup olmadığı teyit edilemezken güvenlik güçlerinin açıklamasında, olay yerleri arasında 'bağlantı olmadığını söylemek zor olur' ifadesi yer aldı.
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abd, nebraska, patlama
ABD'de patlama: 4 ölü
23:54 04.08.2022 (güncellendi: 01:04 05.08.2022) Abone ol
ABD Nebraska'da iki evde patlama oldu. İlk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Nebraska eyaletinde iki evde patlama meydana geldi.
Nebraska polisi, patlamaların saldırı sonucu gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruyor.
Öte yandan, patlamaların meydana geldiği bölgede güvenlik kameralarına yakalanan bir aracın arandığı bildirildi.
Kurbanların akraba olup olmadığı teyit edilemezken güvenlik güçlerinin açıklamasında, olay yerleri arasında 'bağlantı olmadığını söylemek zor olur' ifadesi yer aldı.