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https://tr.sputniknews.com/20220804/abdli-basketbolcu-griner-rusyada-uyusturucu-kacakciligindan-9-yil-hapse-mahkum-edildi-1059512031.html
ABD'li basketbolcu Griner, Rusya'da uyuşturucu kaçakçılığından 9 yıl hapse mahkum edildi
ABD'li basketbolcu Griner, Rusya'da uyuşturucu kaçakçılığından 9 yıl hapse mahkum edildi
Moskova Bölgesi'ndeki Himki Şehir Mahkemesi, ABD'li basketbolcu Brittney Griner'i uyuşturucu bulundurmak ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan suçlu buldu... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T18:56+0300
2022-08-04T18:56+0300
dünya
rusya
abd
basketbol
uyuşturucu kaçakçılığı
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Sputnik muhabirinin duruşma salonundan aktardığına göre Hakim Anna Sotnikova, "Brittney Griner, uyuşturucu maddeleri hukuka aykırı şekilde bulundurmuş ve gümrük bölgesinden geçirmiştir" dedi.Sotnikova, Griner'a 9 yıl hapis ve 1 milyon ruble para cezası verildiğini belirtti.Olimpiyat şampiyonu basketçi Şubat ayında gözaltına alınmıştı.Griner'in ismi son olarak Moskova ve Washington arasındaki mahkum takasıyla bağlantılı olarak gündeme gelmişti.2016 ve 2020 Olimpiyat şampiyonu olan Griner, satma amacı olmaksızın yasa dışı olarak uyuşturucu bulundurmak ve önemli miktarda kaçakçılığı yapmakla suçlanmıştı.2015’ten beri Rus basketbol takımı UGMK Yekaterinburg formasını giyen ABD’li basketbolcu, 17 Şubat 2022 tarihinde Moskova havalimanında, çantasında haşhaş yağı tespit edilerek gözaltına alınmıştı.Mahkum takasıyla bağlantılı olarak gündeme gelmiştiABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ‘açık ve samimi’ bir görüşme yaptıklarını ve mahkum takası önerisini ele aldıklarını söyleyerek Kremlin'in Paul Whelan ve Brittney Griner'ı serbest bırakma teklifimizi kabul etmesi konusunda ısrar ettim" demişti. Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Rusya ile ABD arasında Rus Viktor But'un Amerikalı Brittney Griner ve Paul Whelan ile takas edilmesi konusunda şu ana kadar herhangi bir anlaşma olmadığını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220707/amerikali-basketbolcu-griner-uyusturucu-kacakciligi-sucunu-kabul-etti-1058446268.html
https://tr.sputniknews.com/20220729/blinken-lavrov-ile-mahkum-takasi-onerisini-gorustuk-1059294427.html
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rusya, abd, basketbol, uyuşturucu kaçakçılığı

ABD'li basketbolcu Griner, Rusya'da uyuşturucu kaçakçılığından 9 yıl hapse mahkum edildi

18:56 04.08.2022
© Sputnik / POOL / Fotoğraf bankasına girBrittney Griner
Brittney Griner - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© Sputnik / POOL
/
Fotoğraf bankasına gir
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Moskova Bölgesi'ndeki Himki Şehir Mahkemesi, ABD'li basketbolcu Brittney Griner'i uyuşturucu bulundurmak ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan suçlu buldu. Griner'a 9 yıl hapis ve 1 milyon ruble para cezası verildiği açıklandı.
Sputnik muhabirinin duruşma salonundan aktardığına göre Hakim Anna Sotnikova, "Brittney Griner, uyuşturucu maddeleri hukuka aykırı şekilde bulundurmuş ve gümrük bölgesinden geçirmiştir" dedi.

Sotnikova, Griner'a 9 yıl hapis ve 1 milyon ruble para cezası verildiğini belirtti.
Olimpiyat şampiyonu basketçi Şubat ayında gözaltına alınmıştı.
Brittney Griner - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
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Amerikalı basketbolcu Brittney Griner, uyuşturucu kaçakçılığı suçunu kabul etti
7 Temmuz, 19:54
Griner'in ismi son olarak Moskova ve Washington arasındaki mahkum takasıyla bağlantılı olarak gündeme gelmişti.2016 ve 2020 Olimpiyat şampiyonu olan Griner, satma amacı olmaksızın yasa dışı olarak uyuşturucu bulundurmak ve önemli miktarda kaçakçılığı yapmakla suçlanmıştı.

2015’ten beri Rus basketbol takımı UGMK Yekaterinburg formasını giyen ABD’li basketbolcu, 17 Şubat 2022 tarihinde Moskova havalimanında, çantasında haşhaş yağı tespit edilerek gözaltına alınmıştı.Mahkum takasıyla bağlantılı olarak gündeme gelmişti
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ‘açık ve samimi’ bir görüşme yaptıklarını ve mahkum takası önerisini ele aldıklarını söyleyerek Kremlin'in Paul Whelan ve Brittney Griner'ı serbest bırakma teklifimizi kabul etmesi konusunda ısrar ettim" demişti.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Rusya ile ABD arasında Rus Viktor But'un Amerikalı Brittney Griner ve Paul Whelan ile takas edilmesi konusunda şu ana kadar herhangi bir anlaşma olmadığını belirtmişti.
Londra’da düzenlenen basın toplantısında gazeteciler açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
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Blinken: Lavrov ile mahkum takası önerisini görüştük
29 Temmuz, 21:07
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