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https://tr.sputniknews.com/20220804/acil-serviste-maske-uyarisinda-bulunan-doktora-saldiran-kisi-serbest-birakildi-1059521923.html
Acil serviste 'maske' uyarısında bulunan doktora saldıran kişi serbest bırakıldı
Acil serviste 'maske' uyarısında bulunan doktora saldıran kişi serbest bırakıldı
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde, 'maske' takması için kendisini uyaran Dr. Fatıma Bostan'a saldıran ve gözaltına alınan... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T22:21+0300
2022-08-04T22:21+0300
türkiye
bursa
maske
saldırı
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Bursa'da, maske takmasını isteyen acil servisteki Dr. Fatıma Bostan'la saldıran ve doktorun şikayeti üzerine gözaltına alınan Vedat O. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Vedat O., 'görevli memura hakaret' suçlamasıyla çıkartıldığı Nöbetçi Mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ne olmuştu?Olay; Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelmişti.Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil Servisi'nde görevli Doktor Fatıma Bostan, iddiaya göre; çocuğunu muayeneye getiren Vedat O.'yu maske takması yönünde uyarmıştı. Vedat O., maske takmayı reddederek, doktordan çocuğunun tedavisini yapmasını istemişti. Doktor Bostan’ın bir kez daha uyarması üzerine sesini yükselten Vedat O.'yu hastane güvenliği sakinleştirmeye çalışırken, durum polis ekiplerine bildirilmişti. Doktora saldırmaya çalışan Vedat O., "Benim çocuğuma bakacaksın" diyerek Dr. Fatıma Bostan'ı tehdit etmişti. Diğer doktorlar ve hastane güvenliği tarafından odadan çıkarılan Vedat O., güçlükle sakinleştirilmişti.Dr. Fatıma Bostan saldırgandan şikayetçi olurken, Vedat O., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220804/maske-uyarisinda-bulunan-doktora-saldiri-1059487348.html
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bursa, maske, saldırı

Acil serviste 'maske' uyarısında bulunan doktora saldıran kişi serbest bırakıldı

22:21 04.08.2022
© DHA'Maske' uyarısında bulunan doktora saldırı
'Maske' uyarısında bulunan doktora saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© DHA
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Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde, 'maske' takması için kendisini uyaran Dr. Fatıma Bostan'a saldıran ve gözaltına alınan Vedat O., işlemlerinin ardından sevk adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa'da, maske takmasını isteyen acil servisteki Dr. Fatıma Bostan'la saldıran ve doktorun şikayeti üzerine gözaltına alınan Vedat O. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Vedat O., 'görevli memura hakaret' suçlamasıyla çıkartıldığı Nöbetçi Mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Olay; Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelmişti.
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil Servisi'nde görevli Doktor Fatıma Bostan, iddiaya göre; çocuğunu muayeneye getiren Vedat O.'yu maske takması yönünde uyarmıştı. Vedat O., maske takmayı reddederek, doktordan çocuğunun tedavisini yapmasını istemişti. Doktor Bostan’ın bir kez daha uyarması üzerine sesini yükselten Vedat O.'yu hastane güvenliği sakinleştirmeye çalışırken, durum polis ekiplerine bildirilmişti. Doktora saldırmaya çalışan Vedat O., "Benim çocuğuma bakacaksın" diyerek Dr. Fatıma Bostan'ı tehdit etmişti. Diğer doktorlar ve hastane güvenliği tarafından odadan çıkarılan Vedat O., güçlükle sakinleştirilmişti.
Dr. Fatıma Bostan saldırgandan şikayetçi olurken, Vedat O., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
'Maske' uyarısında bulunan doktora saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
TÜRKİYE
'Maske' uyarısında bulunan doktora saldırı
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