https://tr.sputniknews.com/20220804/adalet-bakani-bozdag-iade-taleplerimize-henuz-cevap-yok-1059487477.html

Adalet Bakanı Bozdağ: İsveç ile Finlandiya iade taleplerimize henüz cevap vermedi

Adalet Bakanı Bozdağ: İsveç ile Finlandiya iade taleplerimize henüz cevap vermedi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği kapsamında, Türkiye’nin bu ülkelerden talep ettiği teröristlerle ilgili henüz bir cevap... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T08:10+0300

2022-08-04T08:10+0300

2022-08-04T08:12+0300

politika

bekir bozdağ

cemevi

saldırı

seçim

recep tayyip erdoğan

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Bakan Bozdağ, Ankara’da 3 cemevine yönelik saldırıların ‘Basit bir saldırı olayı’ olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek "Hesaplı bir iş olduğu açık. Bütün yönleri ile araştırılıyor. Karanlık hiçbir nokta kalmayacak şekilde olay aydınlatılacaktır" dedi.Gündeme ilişkin Türkiye Gazetesi'ne konuşan Bozdağ, "Ankara’da 1-2 saat içerisinde siz normal adresleri bilseniz dahi 45 dakika içerisinde bildiğiniz adrese gidemezsiniz. Bir de 3 yerde eylem yapacaksınız. Akıl alır bir şey değil. Hayatın olağan akışına aykırı. Belli ki buna öncülük edenler var, ya da kendi geldi keşif yaptı. Ya da başka başka şeyler var. Onun için kendi adıma, Adalet Bakanı olarak bu olayı sadece basit bir saldırı veya ‘kafasına esmiş de yapmış’ gibi görmüyorum. Tabii yargı adli süreci başlattı. Buna en şiddetli şekilde hukuk cevabını verecektir" diye konuştu. "İsveç ve Finlandiya hükûmetlerini bu süreçte takip edeceğiz"İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için verdiği sözleri henüz tutmadıklarını ve toplam 33 teröristi iade taleplerine ilişkin bir gelişme olmadığını aktaran Bozdağ, şunları söyledi: "Toplam 33 teröristle ilgili daha önce Türkiye’nin talepleri vardı. Biz bu taleplerin bir kısmını yeniledik, yeni olanları da kendilerine ilettik ama şu ana kadar bize resmî kanaldan gelmiş herhangi bir cevap yok. Ama medyada ‘İsveç’te şöyle karar verildi, böyle kararlar çıktı’ diye haberler yer aldı ama bize yansıyan bir şey şu ana kadar yok. Dolayısıyla biz İsveç ve Finlandiya hükûmetlerini bu süreçte takip edeceğiz. Sözlerini tutarlarsa ne âlâ. İsveç ve Finlandiya, Almanya, Fransa hepsi PKK’nın da FETÖ’nin de kuluçka yuvası. Bir yandan her türlü faaliyetlerini polisin gözetim ve denetimi altında güvenlik bir şekilde yapmalarına izin veriyorlar. Diğer yandan terörist devşirmelerine, eğitimlerine göz yumuyorlar. Öte yandan da pek çok silah dâhil nice destekler oralarda buluyorlar. NATO üyeliği için İsveç ve Finlandiya hükûmeti verdiği sözleri yerine getirirse Türkiye sürecin tamamlanması için sözünde durarak gereken adımı atacak ama yerine getirmedikleri takdirde Türkiye bu konuda yine sözünü tutacak gereken adımı atmayacaktır.""Edoğan'ın adaylığına engel yok"Cumhurbaşkanı’nın adaylığı konusunda hiçbir boşluk olmadığını söyleyen Bozdağ, "Cumhurbaşkanı adaylığı anayasa ve yasaya göre haktır. Sayın Erdoğan, Cumhur İttifakı adına ikinci kez cumhurbaşkanı adayı olacaktır ve seçildiğinde de ikinci defa Cumhurbaşkanı seçilmiş olacaktır. Eğer anayasa koyucu, cumhurbaşkanının önceki dönemde parlamenter sisteme göre seçilmiş olması hâlini yeni dönem anayasanın verdiği haktan mahsup etmeyi planlamış olsaydı, o zaman geçici bir hüküm koyardı, ‘Mevcut Cumhurbaşkanı en fazla 1 defa seçilebilir’ derdi. Anayasa koyucu böyle bir istisna hükmü koymamıştır" ifadelerini kullandı ve ekledi: "Hatırlarsanız Sayın Abdullah Gül, cumhurbaşkanı seçildikten sonra anayasada değişiklik 2007’de yapılmıştı, sonra biz 2 defa seçilemez diye yasaya bir hüküm koyduk. O zaman CHP bunun aksini savunuyordu. AYM’ye taşıdı. AYM ‘Bu yeni bir hak getiriyor. Seçilme hakkı getiriyor. Siz yeni bir seçilme hakkını bununla alamazsınız’ dedi. Dolayısıyla geçmişte yapılan seçilmişlikleri de bundan mahsup edemezsiniz. Seçimden endişeleri çoğaldıkça umutlarını Tayyip Bey’in adaylığını engellemeye bağlıyorlar. Meydandan, sandıktan korkuyorlar. Muhalefetin 367 gibi yeni bir arayışın içine girmesinin sebebi tamamıyla seçime dönük korku ve endişe duymaları."

https://tr.sputniknews.com/20220804/biden-isvec-ve-finlandiyanin-natoya-katilim-protokollerini-imzalamayi-dort-gozle-bekliyorum--1059486024.html

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bekir bozdağ, cemevi, saldırı, seçim, recep tayyip erdoğan