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Ahmet Hakan: Yok artık öyle FETÖ dönemindeki gibi sınav sorusu çalmak, sınavlara şaibe karıştırmak
Ahmet Hakan: Yok artık öyle FETÖ dönemindeki gibi sınav sorusu çalmak, sınavlara şaibe karıştırmak
Ahmet Hakan, KPSS'de soruların sızdırıldığı iddiası üzerine yaşananları "Yok artık öyle FETÖ dönemindeki gibi sınav sorusu çalmak, sınavlara şaibe karıştırmak... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
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sınav soruları
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmen, Ahmet Hakan, KPSS'de soruların sızdırıldığı iddiasını ve akabinde yürütülen soruşturmaları köşesine taşıdı.Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:
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fetö, kpss, sınav, sınav soruları, ahmet hakan

Ahmet Hakan: Yok artık öyle FETÖ dönemindeki gibi sınav sorusu çalmak, sınavlara şaibe karıştırmak

10:09 04.08.2022
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, KPSS'de soruların sızdırıldığı iddiası üzerine yaşananları "Yok artık öyle FETÖ dönemindeki gibi sınav sorusu çalmak, sınavlara şaibe karıştırmak, sınav çakallığı yapmak" sözleriyle değerlendirdi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmen, Ahmet Hakan, KPSS'de soruların sızdırıldığı iddiasını ve akabinde yürütülen soruşturmaları köşesine taşıdı.
Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"KPSS ile ilgili ortaya çıkan şaibe iddiaları karşısında... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 'Yok böyle bir şey. Hepsi yalan' türü bir yaklaşım sergilemişti. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yaptı? Şu iki şeyi: Bir: Devlet Denetleme Kurulu’na iddiaları inceleme talimatı verdi. İyi: ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ü görevden aldı. Bu ne demek? Şu demek: Yok artık öyle FETÖ dönemindeki gibi sınav sorusu çalmak, sınavlara şaibe karıştırmak, sınav çakallığı yapmak."
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