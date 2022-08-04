Ahmet Hakan: Yok artık öyle FETÖ dönemindeki gibi sınav sorusu çalmak, sınavlara şaibe karıştırmak

"KPSS ile ilgili ortaya çıkan şaibe iddiaları karşısında... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 'Yok böyle bir şey. Hepsi yalan' türü bir yaklaşım sergilemişti. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yaptı? Şu iki şeyi: Bir: Devlet Denetleme Kurulu’na iddiaları inceleme talimatı verdi. İyi: ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ü görevden aldı. Bu ne demek? Şu demek: Yok artık öyle FETÖ dönemindeki gibi sınav sorusu çalmak, sınavlara şaibe karıştırmak, sınav çakallığı yapmak."