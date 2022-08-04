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https://tr.sputniknews.com/20220804/aile-kopek-saldirisina-ugrayan-asiyenin-ellerini-baglayip-boynuna-ip-gecirdi-dilini-cikar-dedi-1059501046.html
Aile, köpek saldırısına uğrayan Asiye'nin ellerini bağlayıp boynuna ip geçirdi, 'Dilini çıkar' dedi
Aile, köpek saldırısına uğrayan Asiye'nin ellerini bağlayıp boynuna ip geçirdi, 'Dilini çıkar' dedi
Pitbull saldırısında ağır yaralanıp 37 gün tedavi gören 4 yaşındaki Asiye'nin sosyal medyada 'elleri ile kollarının bağlı' görüntüleri büyük tepki topladı... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T14:36+0300
2022-08-04T14:58+0300
köpek
türkiye
pitbull
saldırı
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Gaziantep'te pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin 'elleri bağlı' görüntüleri tepki çekti. Dava süreci devam ederken, gece saatlerinde Asiye ile ilgili tepki çeken bir olay yaşandı. Sosyal medyadan yayılan görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmiyor.Görüntülerde, Asiye'nin elleri ile kollarının bağlı olduğu, boynuna tasma şeklinde ip geçirildiği, anne Zeynep A.'nın da "Otur" ya da "Dilini çıkar" diye sesleniyor.Başka görüntülerde de Zeynep Ateş'in kızının elinden telefonu alarak "Bundan sonra sana telefon, park, dışarı çıkmak ve çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de it gibi yiyeceğini koyacağım. Oturup, yiyeceksin. Oyuncak yasak, dışarı yasak, çocuk yasak" dediği duyuluyor.'Evladımıza hiçbir zaman şiddet uygulamayız'Görüntülerle ilgili konuşan baba Hüseyin A. ise avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulunacağını söyledi.Hüseyin A, görüntülerde eşi ile kızının oyun oynadığını, insanların yanlış anladığını ifade etti.Hüseyin A, "Evladımıza hiçbir zaman şiddet uygulamayız. O videolar, bilinçli olarak yayınlanıyor. Hiçbir zaman, evladımıza en ufak zarar bile vermeyiz. Avukatım ile görüşüp, suç duyurusunda bulunacağım'' dedi.Ne olmuştu?Beştepe Mahallesi'nde geçen yıl 22 Aralık'ta babasının çalıştığı sitenin bahçesinde oyun oynayan Asiye A, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırına uğradı.Hastaneye kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep ve Antalya'da 37 gün süren tedavilerinin ardından taburcu edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220517/gaziantepteki-kucuk-asiyeye-pitbull-saldirisi-davasinda-tutuklu-saniklar-tahliye-edildi-1056441586.html
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köpek, pitbull, saldırı

Aile, köpek saldırısına uğrayan Asiye'nin ellerini bağlayıp boynuna ip geçirdi, 'Dilini çıkar' dedi

14:36 04.08.2022 (güncellendi: 14:58 04.08.2022)
© DHAKöpek saldırısında yaralanan Asiye
Köpek saldırısında yaralanan Asiye - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© DHA
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Pitbull saldırısında ağır yaralanıp 37 gün tedavi gören 4 yaşındaki Asiye'nin sosyal medyada 'elleri ile kollarının bağlı' görüntüleri büyük tepki topladı. Görüntülerin bir 'oyun' olduğunu söyleyen aile videoların bilinçli olarak yayınladığını, bu yüzden de suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Gaziantep'te pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin 'elleri bağlı' görüntüleri tepki çekti. Dava süreci devam ederken, gece saatlerinde Asiye ile ilgili tepki çeken bir olay yaşandı. Sosyal medyadan yayılan görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmiyor.
Görüntülerde, Asiye'nin elleri ile kollarının bağlı olduğu, boynuna tasma şeklinde ip geçirildiği, anne Zeynep A.'nın da "Otur" ya da "Dilini çıkar" diye sesleniyor.
Başka görüntülerde de Zeynep Ateş'in kızının elinden telefonu alarak "Bundan sonra sana telefon, park, dışarı çıkmak ve çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de it gibi yiyeceğini koyacağım. Oturup, yiyeceksin. Oyuncak yasak, dışarı yasak, çocuk yasak" dediği duyuluyor.

'Evladımıza hiçbir zaman şiddet uygulamayız'

Görüntülerle ilgili konuşan baba Hüseyin A. ise avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
Hüseyin A, görüntülerde eşi ile kızının oyun oynadığını, insanların yanlış anladığını ifade etti.
Hüseyin A, "Evladımıza hiçbir zaman şiddet uygulamayız. O videolar, bilinçli olarak yayınlanıyor. Hiçbir zaman, evladımıza en ufak zarar bile vermeyiz. Avukatım ile görüşüp, suç duyurusunda bulunacağım'' dedi.

Ne olmuştu?

Beştepe Mahallesi'nde geçen yıl 22 Aralık'ta babasının çalıştığı sitenin bahçesinde oyun oynayan Asiye A, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırına uğradı.
Hastaneye kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep ve Antalya'da 37 gün süren tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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