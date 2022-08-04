https://tr.sputniknews.com/20220804/aile-kopek-saldirisina-ugrayan-asiyenin-ellerini-baglayip-boynuna-ip-gecirdi-dilini-cikar-dedi-1059501046.html

Aile, köpek saldırısına uğrayan Asiye'nin ellerini bağlayıp boynuna ip geçirdi, 'Dilini çıkar' dedi

Aile, köpek saldırısına uğrayan Asiye'nin ellerini bağlayıp boynuna ip geçirdi, 'Dilini çıkar' dedi

Pitbull saldırısında ağır yaralanıp 37 gün tedavi gören 4 yaşındaki Asiye'nin sosyal medyada 'elleri ile kollarının bağlı' görüntüleri büyük tepki topladı... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T14:36+0300

2022-08-04T14:36+0300

2022-08-04T14:58+0300

köpek

türkiye

pitbull

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059500622_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_9cadde6b003a50c3e5e69ffe389644fd.jpg

Gaziantep'te pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin 'elleri bağlı' görüntüleri tepki çekti. Dava süreci devam ederken, gece saatlerinde Asiye ile ilgili tepki çeken bir olay yaşandı. Sosyal medyadan yayılan görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmiyor.Görüntülerde, Asiye'nin elleri ile kollarının bağlı olduğu, boynuna tasma şeklinde ip geçirildiği, anne Zeynep A.'nın da "Otur" ya da "Dilini çıkar" diye sesleniyor.Başka görüntülerde de Zeynep Ateş'in kızının elinden telefonu alarak "Bundan sonra sana telefon, park, dışarı çıkmak ve çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de it gibi yiyeceğini koyacağım. Oturup, yiyeceksin. Oyuncak yasak, dışarı yasak, çocuk yasak" dediği duyuluyor.'Evladımıza hiçbir zaman şiddet uygulamayız'Görüntülerle ilgili konuşan baba Hüseyin A. ise avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulunacağını söyledi.Hüseyin A, görüntülerde eşi ile kızının oyun oynadığını, insanların yanlış anladığını ifade etti.Hüseyin A, "Evladımıza hiçbir zaman şiddet uygulamayız. O videolar, bilinçli olarak yayınlanıyor. Hiçbir zaman, evladımıza en ufak zarar bile vermeyiz. Avukatım ile görüşüp, suç duyurusunda bulunacağım'' dedi.Ne olmuştu?Beştepe Mahallesi'nde geçen yıl 22 Aralık'ta babasının çalıştığı sitenin bahçesinde oyun oynayan Asiye A, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırına uğradı.Hastaneye kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep ve Antalya'da 37 gün süren tedavilerinin ardından taburcu edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220517/gaziantepteki-kucuk-asiyeye-pitbull-saldirisi-davasinda-tutuklu-saniklar-tahliye-edildi-1056441586.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

köpek, pitbull, saldırı