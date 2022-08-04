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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220804/ak-partinin-2023-secim-stratejisi-ne-olacak-1059479835.html
AK Parti’nin 2023 seçim stratejisi ne olacak?
AK Parti’nin 2023 seçim stratejisi ne olacak?
2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte partiler seçim çalışmalarını hızlandırdı. Siyasi iletişim uzmanı İbrahim Uslu, Ak Parti'nin 2023 seçimlerine yönelik... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T00:29+0300
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ak parti
seçim
2023
millet ittifakı
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Siyasi iletişim uzmanı İbrahim Uslu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Uslu, AK Parti’nin 2023’teki olası iletişim stratejisini değerlendirdi:Yılbaşına göre ayarlandı
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Atilla Güner
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ak parti, seçim, 2023, millet ittifakı, cumhur ittifakı

AK Parti’nin 2023 seçim stratejisi ne olacak?

00:29 04.08.2022
© İHA / HÜLYA KEKLİK-AW680575Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje ile ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleri ile ev sahibi yapacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje ile ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleri ile ev sahibi yapacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© İHA / HÜLYA KEKLİK-AW680575
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte partiler seçim çalışmalarını hızlandırdı. Siyasi iletişim uzmanı İbrahim Uslu, Ak Parti'nin 2023 seçimlerine yönelik stratejisini yılbaşından sonraya göre ayarladığı görüşünde.
Siyasi iletişim uzmanı İbrahim Uslu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Uslu, AK Parti’nin 2023’teki olası iletişim stratejisini değerlendirdi:

“Ak Parti’nin 2019 yılından bu yana kullandığı bir argüman sesi var, ‘Beka sorunu ve ülkenin tehdit altında olduğu’. Son ortak televizyon yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Muhalefetin tamamı teröre destek veriyor’ dedi. Şeytanlaştırma stratejisi var. 2019 yılından bu yana gelen söylem, hem AK Parti’nin hem de iktidarın toplamda küçülmesini engelleyemedi ama bu argümanı kullanmaya devam ediyorlar. Anlatacak başarı hikayelerine ihtiyaçları var fakat o başarı hikayeleri şu ana kadar pek etkili olmadı. Doğalgaz ya da Türkiye’nin Libya, Azerbaycan, Suriye gibi yerlerdeki başarıları üzerinden seçmeni etkilemeye çalışmak gibi iletişimler yapıldı ama erimeyi sıfırlayamadı. Vatandaşları ekonomik açıdan rahatlatmayı da denemedi değil deniyor. Bazen ucuz kredilerle, bazen uzun vadeli kredilerle ya da maaş zamlarıyla ama onlar da birkaç ay etkili oluyor sonrasında enflasyon karşısında etkisini kaybediyor."

Yılbaşına göre ayarlandı

"Benim gördüğüm, Ak Parti stratejisini yılbaşından sonraya göre ayarladığı. 3600 ek gösterge, EYT, asgari ücret ve memur maaşı zamları ve enflasyonu da yılbaşından sonra düşeceğini bekliyorlar. Benim gördüğüm bu hedeflerin gerçekleşip gerçeklemeyeceğine bağlı olarak da seçim stratejileri geliştirecekler. 'Yerli otomobil piyasaya çıkacak mı? Türkiye, Suriye’ye operasyon yapabilecek mi?' gibi konularda da soru işaretleri var. O yüzden de acele etmiyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla ama yılbaşına kadar ve sonrasında arzu ettikleri hedefleri gerçekleştirecek gibi olurlarsa, bir tarafta güvenlik alanında Suriye operasyonu gerçekleşecek olursa bir başarı hikayesi, bir taraftan enflasyonu düşürebilirlerse ekonomideki başarı hikayesi ve onun dışında somut projelerden edinilecek başarı hikayeleri. Bir taraftan da muhalefeti şeytanlaştırma stratejileri gibi üç dört ayaklı stratejiyle yoluna devam edebilir ama enflasyon düşmez ise dolayısıyla ekonomik başarılar gelmezse ya da Suriye operasyonu olmazsa o zaman işi biraz daha zorlaşıyor ve elinde tek bir enstrüman kalıyor: O da biz kötüyüz belki ama muhalefet o kadar kötü ki onlar gelirse ülke yok olacak. Zaten yaparsak yine biz yaparız gibi söylemleri 4 yıldır kullanıyorlar ama arzu ettikleri sonucu alamadılar. Bu sefer elde edebilirler mi diye sorarsanız son yılda pek etkili olmasını beklenmiyorum.”

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