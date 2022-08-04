AK Parti’nin 2023 seçim stratejisi ne olacak?

"Benim gördüğüm, Ak Parti stratejisini yılbaşından sonraya göre ayarladığı. 3600 ek gösterge, EYT, asgari ücret ve memur maaşı zamları ve enflasyonu da yılbaşından sonra düşeceğini bekliyorlar. Benim gördüğüm bu hedeflerin gerçekleşip gerçeklemeyeceğine bağlı olarak da seçim stratejileri geliştirecekler. 'Yerli otomobil piyasaya çıkacak mı? Türkiye, Suriye’ye operasyon yapabilecek mi?' gibi konularda da soru işaretleri var. O yüzden de acele etmiyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla ama yılbaşına kadar ve sonrasında arzu ettikleri hedefleri gerçekleştirecek gibi olurlarsa, bir tarafta güvenlik alanında Suriye operasyonu gerçekleşecek olursa bir başarı hikayesi, bir taraftan enflasyonu düşürebilirlerse ekonomideki başarı hikayesi ve onun dışında somut projelerden edinilecek başarı hikayeleri. Bir taraftan da muhalefeti şeytanlaştırma stratejileri gibi üç dört ayaklı stratejiyle yoluna devam edebilir ama enflasyon düşmez ise dolayısıyla ekonomik başarılar gelmezse ya da Suriye operasyonu olmazsa o zaman işi biraz daha zorlaşıyor ve elinde tek bir enstrüman kalıyor: O da biz kötüyüz belki ama muhalefet o kadar kötü ki onlar gelirse ülke yok olacak. Zaten yaparsak yine biz yaparız gibi söylemleri 4 yıldır kullanıyorlar ama arzu ettikleri sonucu alamadılar. Bu sefer elde edebilirler mi diye sorarsanız son yılda pek etkili olmasını beklenmiyorum.”