https://tr.sputniknews.com/20220804/aksener-ozrunuzde-samimiyseniz-genclerin-haksizliga-maruz-kaldigi-mulakat-sistemini-kaldirin-1059510803.html

Akşener: Özrünüzde samimiyseniz, gençlerin haksızlığa maruz kaldığı mülakat sistemini kaldırın

Akşener: Özrünüzde samimiyseniz, gençlerin haksızlığa maruz kaldığı mülakat sistemini kaldırın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'a seslenerek, "Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T18:16+0300

2022-08-04T18:16+0300

2022-08-04T18:17+0300

politika

meral akşener

ösym

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KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıklayan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada; "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabı üzerinden, Ersoy'un açıklamasına yönelik paylaşım yaptı.Akşener, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:"Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bir yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir.Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz kalıp mağdur olduğu mülakat sistemini de hemen kaldırın!"

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meral akşener, ösym