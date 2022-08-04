https://tr.sputniknews.com/20220804/aksener-ozrunuzde-samimiyseniz-genclerin-haksizliga-maruz-kaldigi-mulakat-sistemini-kaldirin-1059510803.html
Akşener: Özrünüzde samimiyseniz, gençlerin haksızlığa maruz kaldığı mülakat sistemini kaldırın
Akşener: Özrünüzde samimiyseniz, gençlerin haksızlığa maruz kaldığı mülakat sistemini kaldırın
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'a seslenerek, "Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T18:16+0300
2022-08-04T18:16+0300
2022-08-04T18:17+0300
politika
meral akşener
ösym
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KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıklayan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada; "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabı üzerinden, Ersoy'un açıklamasına yönelik paylaşım yaptı.Akşener, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:"Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bir yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir.Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz kalıp mağdur olduğu mülakat sistemini de hemen kaldırın!"
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meral akşener, ösym
Akşener: Özrünüzde samimiyseniz, gençlerin haksızlığa maruz kaldığı mülakat sistemini kaldırın
18:16 04.08.2022 (güncellendi: 18:17 04.08.2022) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'a seslenerek, "Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz kalıp mağdur olduğu mülakat sistemini de hemen kaldırın" dedi.
KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıklayan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada; "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabı üzerinden, Ersoy'un açıklamasına yönelik paylaşım yaptı.
Akşener, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bir yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir.
Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz kalıp mağdur olduğu mülakat sistemini de hemen kaldırın!"