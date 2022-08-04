https://tr.sputniknews.com/20220804/almanya-sonbahar-ve-kis-aylarinda-kovid-19a-karsi-yeni-tedbirler-uygulayacak-1059492042.html

Almanya, sonbahar ve kış aylarında Kovid-19'a karşı tedbirleri geri getirecek

Almanya, sonbahar ve kış aylarında Kovid-19'a karşı tedbirleri geri getirecek

Alman hükümeti, sonbahar ve kış aylarında Kovid-19 vakalarının tekrar artması beklentisiyle yeni tedbirler uygulamayı planladığını duyurdu. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T11:29+0300

2022-08-04T11:29+0300

2022-08-04T11:30+0300

koronavirüs

almanya

koronavirüs

vaka

tedbir

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Almanya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın yeniden başlaması riski nedeniyle bazı tedbirleri geri getirme kararı aldı.Hükümetin açıkladığı plan doğrultusunda ekimden nisan ayına kadar uçak, tren ve otobüs gibi uzun mesafeli seyahatlerin gerçekleştirildiği araçlarda maske takmak zorunlu olacak.Bununla birlikte hastaneler, bakım evleri ve bağışıklığı düşük insanların bulunduğu benzer kurumlarda maske takma ve negatif test sunma zorunluluğu getirilecek.Tedbirler, 16 eyalette virüsün yayılım şiddetine bağlı olarak farklı yoğunluklarda uygulanacak.Diğer yandan toplu taşıma araçları, beşinci sınıf ve üstü öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda ve toplu etkinliklerde maske takma zorunluluğunun geri getirilmesi de planlanıyor.Aşı kampanyası başlatılacakAlman sağlık ve adalet bakanlarından yapılan ortak açıklamada okullar, hapishaneler veya sığınmacıların kaldığı bölgelerde vaka sayılarına göre tekrar düzenli test uygulamasının getirilebileceği ifade edildi.Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, açıklamasında "Almanya bir sonraki koronavirüs kışına önceki yıllara göre daha iyi hazırlanmalı" diyerek, yeni aşılarla sonbaharda bir aşı kampanyasının daha başlayacağını da sözlerine ekledi.'Okulların açık kalması için özel çaba sarf edilecek'Adalet Bakanı Marco Buschmann ise okulların açık kalması için özel bir çaba sarf edileceğine işaret ederek, "Okul eğitimi ve mümkün olduğunca kaygıdan azade eğitim çocukların hakkı. Bu nedenle okulların kapatılmasına izin verilmemeli" diye konuştu.Buschmann, eyaletlerin yüz yüze eğitimi sürdürebilmek için gerektiğinde maske zorunluluğu getirilebileceğini vurguladı.Yeni düzenlemelerin kabine ve parlamentoda kabul edilmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220720/dso-ilerleyen-haftalarda-kovid-19-nedeniyle-daha-fazla-olumler-bekleyebiliriz-1058939297.html

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almanya, koronavirüs, vaka, tedbir