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Almanya, sonbahar ve kış aylarında Kovid-19'a karşı tedbirleri geri getirecek
Almanya, sonbahar ve kış aylarında Kovid-19'a karşı tedbirleri geri getirecek
Alman hükümeti, sonbahar ve kış aylarında Kovid-19 vakalarının tekrar artması beklentisiyle yeni tedbirler uygulamayı planladığını duyurdu. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T11:29+0300
2022-08-04T11:30+0300
koronavirüs
almanya
koronavirüs
vaka
tedbir
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Almanya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın yeniden başlaması riski nedeniyle bazı tedbirleri geri getirme kararı aldı.Hükümetin açıkladığı plan doğrultusunda ekimden nisan ayına kadar uçak, tren ve otobüs gibi uzun mesafeli seyahatlerin gerçekleştirildiği araçlarda maske takmak zorunlu olacak.Bununla birlikte hastaneler, bakım evleri ve bağışıklığı düşük insanların bulunduğu benzer kurumlarda maske takma ve negatif test sunma zorunluluğu getirilecek.Tedbirler, 16 eyalette virüsün yayılım şiddetine bağlı olarak farklı yoğunluklarda uygulanacak.Diğer yandan toplu taşıma araçları, beşinci sınıf ve üstü öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda ve toplu etkinliklerde maske takma zorunluluğunun geri getirilmesi de planlanıyor.Aşı kampanyası başlatılacakAlman sağlık ve adalet bakanlarından yapılan ortak açıklamada okullar, hapishaneler veya sığınmacıların kaldığı bölgelerde vaka sayılarına göre tekrar düzenli test uygulamasının getirilebileceği ifade edildi.Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, açıklamasında "Almanya bir sonraki koronavirüs kışına önceki yıllara göre daha iyi hazırlanmalı" diyerek, yeni aşılarla sonbaharda bir aşı kampanyasının daha başlayacağını da sözlerine ekledi.'Okulların açık kalması için özel çaba sarf edilecek'Adalet Bakanı Marco Buschmann ise okulların açık kalması için özel bir çaba sarf edileceğine işaret ederek, "Okul eğitimi ve mümkün olduğunca kaygıdan azade eğitim çocukların hakkı. Bu nedenle okulların kapatılmasına izin verilmemeli" diye konuştu.Buschmann, eyaletlerin yüz yüze eğitimi sürdürebilmek için gerektiğinde maske zorunluluğu getirilebileceğini vurguladı.Yeni düzenlemelerin kabine ve parlamentoda kabul edilmesi bekleniyor.
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almanya, koronavirüs, vaka, tedbir

Almanya, sonbahar ve kış aylarında Kovid-19'a karşı tedbirleri geri getirecek

11:29 04.08.2022 (güncellendi: 11:30 04.08.2022)
© REUTERS / ANNEGRET HILSEAlmanya- Koronavirüs
Almanya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
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Alman hükümeti, sonbahar ve kış aylarında Kovid-19 vakalarının tekrar artması beklentisiyle yeni tedbirler uygulamayı planladığını duyurdu.
Almanya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın yeniden başlaması riski nedeniyle bazı tedbirleri geri getirme kararı aldı.
Hükümetin açıkladığı plan doğrultusunda ekimden nisan ayına kadar uçak, tren ve otobüs gibi uzun mesafeli seyahatlerin gerçekleştirildiği araçlarda maske takmak zorunlu olacak.
Bununla birlikte hastaneler, bakım evleri ve bağışıklığı düşük insanların bulunduğu benzer kurumlarda maske takma ve negatif test sunma zorunluluğu getirilecek.
Tedbirler, 16 eyalette virüsün yayılım şiddetine bağlı olarak farklı yoğunluklarda uygulanacak.
Diğer yandan toplu taşıma araçları, beşinci sınıf ve üstü öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda ve toplu etkinliklerde maske takma zorunluluğunun geri getirilmesi de planlanıyor.

Aşı kampanyası başlatılacak

Alman sağlık ve adalet bakanlarından yapılan ortak açıklamada okullar, hapishaneler veya sığınmacıların kaldığı bölgelerde vaka sayılarına göre tekrar düzenli test uygulamasının getirilebileceği ifade edildi.
Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, açıklamasında "Almanya bir sonraki koronavirüs kışına önceki yıllara göre daha iyi hazırlanmalı" diyerek, yeni aşılarla sonbaharda bir aşı kampanyasının daha başlayacağını da sözlerine ekledi.

'Okulların açık kalması için özel çaba sarf edilecek'

Adalet Bakanı Marco Buschmann ise okulların açık kalması için özel bir çaba sarf edileceğine işaret ederek, "Okul eğitimi ve mümkün olduğunca kaygıdan azade eğitim çocukların hakkı. Bu nedenle okulların kapatılmasına izin verilmemeli" diye konuştu.
Buschmann, eyaletlerin yüz yüze eğitimi sürdürebilmek için gerektiğinde maske zorunluluğu getirilebileceğini vurguladı.
Yeni düzenlemelerin kabine ve parlamentoda kabul edilmesi bekleniyor.
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